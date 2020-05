COVID-19: La population au rendez-vous à l'unité de dépistage mobile de Longueuil

Un roulement constant d'une trentaine de personnes attendait pour se faire dépister à la COVID-19 aujourd'hui à la nouvelle unité mobile, à Longueuil. Le CISSS de la Montérégie-Centre, la direction de Santé publique de la Montérégie et la Ville de Longueuil l'ont mise en place en l'espace de 48 heures, et tous étaient très satisfaits du résultat.

Le dépistage à cette clinique mobile est gratuit et sans rendez-vous. Le personnel accueille la population jusqu'à 16h aujourd'hui au centre communautaire Le Trait d'union, sur la rue Mousseau. Ça s'adresse à toute personne présentant des symptômes, comme de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires notamment, ou à celles ayant été en contact avec un cas.

À leur arrivée, les citoyens font la file pour s'inscrire, puis attendent en ligne à nouveau pour le test, dans le respect des mesures de distanciation. Tous les gens présents ou presque étaient masqués.

Trois hygiénistes dentaires, équipées en conséquence pour leur protection, assurent les prélèvements. Le tout se fait à des stations de dépistage installées sous des tentes temporaires. Le processus est supervisé par du personnel infirmier et les stations sont désinfectées entre chaque patient.

Audrey Folliot, Bell Média. Tout le personnel porte de l'équipement de protection et les gens qui attendent portent un masque.

La directrice de Santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, était agréablement surprise du nombre de personnes présentes. Elle a d'ailleurs indiqué que la situation épidémiologique évolue de jour en jour et que l'unité pourrait se déplacer dans d'autres villes de la Montérégie-Centre, selon les besoins.

« La cible pour le dépistage communautaire en Montérégie, c'est 1 392 pour être exacte. On ne l'atteint pas tout à fait, et c'est pour ça justement qu'on déploie des moyens alternatifs comme le dépistage mobile. À voir les gens qui le fréquentent, je pense que ça va déjà donner un bon coup de pouce. [...] On surveille les éclosions, les agrégats, soit les cas qui sont géographiquement rapprochés. L'unité pourrait être appelée à se déplacer dans un milieu de travail s'il y a une éclosion, s'il y a des besoins à Saint-Jean, ce sera tout à fait possible qu'elle se déplace. »

Le dépistage en tant que tel prend en tout et partout environ 4 minutes, et le résultat est normalement connu dans les 24 à 48 heures. L'unité mobile a la capacité de tester environ 250 personnes aujourd'hui.

Elle sera de nouveau déployée au même endroit demain avec un préleveur de plus, puis dans le secteur LeMoyne de Longueuil lundi et mardi prochains. Les autres CISSS du territoire travaillent également en vue du déploiement de ce genre d'unité mobile.

Québec souhaite toujours tester 14 000 personnes par jour, mais n'y arrive actuellement pas, pour diverses raisons. Le ministre délégué à la Santé, le Dr Lionel Carmant, espère que cette nouvelle alternative permettra d'atteindre la cible. Il exclut toutefois l'idée de dépister tous les gens asymptomatiques.

« Nous, notre but, évidemment c'est d'augmenter la capacité de tester. Plus on teste, plus on va être capable de dépister, plus on va être capable de contrôler. La Montérégie et surtout Longueuil sont vraiment des zones actives. Ce qu'il faut vraiment, c'est dépister ceux qui sont les plus à risque pour pouvoir contrôler le plus possible la dispersion de la COVID. »

- Dr Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé