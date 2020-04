COVID-19: Le centre d'amusement EKCA Saute ferme ses portes

Les impacts économiques de la pandémie de coronavirus se font de plus en plus sentir et font de plus en plus mal aux entreprises indépendantes partout au Québec. À Saint-Hyacinthe, le centre d'amusement EKCA Saute a malheureusement dû prendre la difficile décision de fermer ses portes.

Le centre d'amusement intérieur EKCA Saute, qui divertissait les enfants de Saint-Hyacinthe et des environs depuis deux ans, ferme ses portes de façon définitive. L'entreprise établie sur le boulevard Choquette en a fait l'annonce sur son site web, en date de mercredi.

L'entreprise a même déjà supprimé ses comptes Facebook et Instagram.

Sur la page d'accueil de son site web, la direction explique avoir tenté d'être solidaire et de passer à travers la crise pour poursuivre l'aventure, mais que cela n'est tout simplement pas possible.

Elle ajoute que la situation économique liée à la COVID-19 l'oblige à cesser ses opérations de façon définitive.

Les initiatives pour rappeller l'importance d'encourager l'achat local se multiplient, alors que d'autres entreprises devront probablement prendre elles aussi la décision de cesser leurs activités dans les prochaines semaines.

Voici l'intégral de ce que l'entreprise a publié :

Capture d'écran. Voici le message intégral que l'entreprise EKCA Saute a publié sur son site web pour annoncer la triste nouvelle.