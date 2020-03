COVID-19: Le Collège militaire royal de St-Jean obligé de fermer

Les collèges militaires vont finalement fermer alors qu'ils étaient les seuls établissements d'enseignement encore ouverts, considérant leurs enseignements essentiels.

Les Forces armées canadiennes ont pris la décision mardi après-midi.

Ça touche donc le Collège militaire royal de Saint-Jean, en Montérégie, qui annonçait d'ailleurs la veille être toujours en opération avec des mesures d'hygiènes et de sécurité accrues. Le Collège militaire royal du Canada de Kingston, en Ontario, ferme également.

Presque toutes les activités d’instruction et d’éducation doivent être arrêtées afin de réduire le plus possible le nombre d'étudiants-officiers sur le campus. Il y en a 310 à Saint-Jean.

Ceux qui le pourront devront retourner dès que possible auprès de leurs familles et termineront leur année scolaire à distance. Certaines personnes n'ont toutefois pas d'autre résidence principale et demeureront sur le campus du collège.

L'université suspend ses cours jusqu'au 30 mars le temps de renvoyer les étudiants chez eux, mais est toujours ouverte en offrant les cours en ligne.

Malheureusement, même si l'année scolaire se poursuit, la cérémonie de collation des grades et la parade de fin d’année sont annulées.