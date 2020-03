COVID-19: Le mouvement Flash tes lumières revit en signe de solidarité

Alors que plusieurs Italiens se rassemblent à la fenêtre de leur appartement en soirée afin de chanter pour se soutenir en cette période d'isolement liée au coronavirus, des Québécois souhaitent propager un peu d'énergie positive dans la province en relançant un mouvement des années 90.

Stéphane Lévesque, de St-Léonard-d'Aston au Centre-du-Québec, souhaite faire revivre l'époque de l'émission L'Heure JMP de l'humoriste Jean-Marc Parent et le mouvement Flash tes lumières. Il a créé un événement Facebook dans lequel il propose que tous les Québécois fassent clignoter leurs lumières en même temps chaque soir à 20h30, le temps que la crise de la COVID-19 se résorbe.

Ce geste symbolique se veut un signe de solidarité avec le premier ministre François Legault et tous les intervenants qui sont à pied d'oeuvre pour limiter la propagation du virus.

En Montérégie, Sandra Gauthier, de Saint-Rémi, et Annie Côté, de Saint-Michel, ont eu la même idée, mais avec l'ambition de rassembler davantage les gens et d'amener un peu de positivisme en ce temps de crise, ainsi que du soutien en solidarité avec les travailleurs de première ligne en santé.

Elles invitent même les gens à se filmer en flashant leurs lumières pendant une minute et à partager leurs vidéos et leurs raisons de participer dans le groupe Facebook Flash tes lumières COVID19 20h30, avec les mots-clics #RestezChezVous, #StayHome et #OnFlashQuebec. En même pas 48h, le groupe compte près de 110 000 membres de partout en province.

L'instigateur du mouvement à l'époque, l'humoriste Jean-Marc Parent, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, a lui-même répondu à l'appel hier en flashant ses lumières et a salué l'initiative en direct de la Floride, d'où il essaie de partir pour rentrer au Canada.

« Je trouve que c'est une excellente idée, câline, prenez-la, je suis tellement content. C'est très flatteur d'ailleurs que vous ayez pensé à cette idée-là. Flash tes lumières à l'époque, ça rassemblait et là le rassemblement est encore plus important. » - Jean-Marc Parent, humoriste

Aucun enjeu pour le réseau électrique

De son côté, Hydro-Québec a annoncé hier diverses mesures pour aider les clients en ce temps de crise.

Il n'y aura notamment aucune interruption du service d’électricité pour non-paiement, le moins d'interruption planifiée possible pour l'entretien du réseau et des ententes de paiement seront faites avec les clients qui prévoient avoir de la difficulté à payer leur facture.

Questionné sur le mouvement dans les commentaires sous sa publication Facebook annonçant ces mesures, Hydro-Québec assure que ce mouvement « ne représente aucun enjeu pour la stabilité du réseau » et encourage l'initiative.

Capture d'écran Facebook. Hydro-Québec a assuré que le mouvement ne représentait pas d'enjeu pour le réseau.

Par ailleurs, de plus en plus d'artistes et même de citoyens y vont de leurs initiatives pour encourager les jeunes et la population en général à respecter les mesures de protection mises en place par le gouvernement de François Legault.

- Avec la collaboration de Frédéric Beaulieu, journaliste Bell Média Mauricie.