COVID 19: les banques alimentaires de la région sollicitées

Ce n'est pas parce que COVID 19 frappe de plein fouet que la pauvreté prend des vacances en Montérégie, bien au contraire. Plusieurs travailleurs montérégiens ont d'ailleurs été mis à pied dans les derniers jours ou le seront et la demande est forte pour les dépannages alimentaires.

Le Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe restreint ses services offerts mais est tout de même présent pour les personnes seules et aînées.

La Popote Roulante entre autres offre des livraisons avec des personnes qui ont été clairement identifiées, avec un volume beaucoup moins important à domicile, confirme Yvan Pion agent de communications au Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe.

Le programme PAIR (service téléphonique), l’Accueil Fraternel (soupe populaire de 10h à 13h) et le Dépannage alimentaire d’urgence aux familles sont aussi maintenus.

Du côté de la Moisson Maskoutaine, on recueille des denrées et l'on redistribue à une quinzaine d'organismes du milieu, notamment le Centre de Bénévolat.

Des sacs de nourriture seront aussi préparés à la Moisson à l'intention du Centre de Bénévolat et les gens peuvent en obtenir sur demande.

Au Centre de Bénévolat entre 13h30 et 16h, on offre des sacs de nourriture et des repas chauds sont offerts à l'extérieur le midi.

Claudine Gauvin est directrice générale de la Moisson Maskoutaine et travaille en partenariat avec les organismes et la Ville au quotidien, puisque la détresse est grande.

«Les gens reçoivent des sacs de nourriture en se présentant au Centre de Bénévolat. Il n'y a pas de choix de produits dans les sacs, ce sont des sacs qui comportent des aliments déjà déterminés et nutritifs. Aujourd'hui, la demande était forte en raison de l'affluence au comptoir alimentaire. Dans le moment, il manque de bénévoles: beaucoup de nos bénévoles sont des gens aînés qui ne sortent pas de chez-eux en raison des consignes du gouvernement. Nous ignorons combien de temps la crise durera. Nous pourrions bientôt faire appel à des entreprises pour s'approvisionner en produits, il pourrait aussi y avoir des ajustements en fonction de l'évolution de la situation. Nous travaillons en partenariat avec la Ville et les organismes pour bien répondre aux besoins.» -Claudine Gauvin, directrice générale Moisson Maskoutaine

L'entraide se fait aussi sentir à Saint-Jean-sur-Richelieu

On se serre aussi les coudes à Saint-Jean-sur-Richelieu en raison de la pandémie de coronavirus.

La Société Saint-Vincent-Paul à Saint-Jean-sur-Richelieu offre actuellement des dépannages alimentaires via des boites qui sont toutes faites et prêtes sur rendez-vous, pour éviter toute propagation.

À l'organisme, on met aussi la livraison de paniers à domicile sur la glace et la friperie est fermée, pour des raisons sanitaires.

On veut aussi éviter que les gens fassent l'épicerie et manipulent les aliments à l'intérieur du bâtiment

Évidemment, pour l'instant, il est difficile d'évaluer l'effet de COVID 19 sur l'achalandage mais la Société a prévu le coup.

L'organisme compte 170 bénévoles mais plusieurs sont âgés de 70 ans et plus, donc moins de gens sont présents sur place pour offrir les services.

Fernand Croisetière est président de la Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Jean-sur-Richelieu