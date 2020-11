COVID-19 : Les cours sont suspendus à l'école Bouthillier de Saint-Jean-sur-Richelieu

Une éclosion de COVID-19 force la fermeture de l'école secondaire Docteur Alexis-Bouthillier de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'au 30 novembre inclusivement.

Bell Média a appris que 29 élèves et 5 membres du personnel ont été infectés jusqu'à maintenant. L'annonce a été faite aux parents via courriel hier soir.

"Cette décision nous est recommandée par la Santé publique afin d'assurer la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel (...) Il est à noter que tous les élèves devront suivre leur horaire habituel". - Marie-Josée Bellavance, directrice École Bouthillier

Les cours se feront à distance dès demain, mardi. L'école rouvrira le 1er décembre. L'école Bouthillier accueille 371 élèves de secondaire 1 & 2.

Pas une première en Montérégie

Le 28 septembre, l'école Gerard-Filion du Centre de services Marie-Victorin à Longueuil devait fermer jusqu'au 13 octobre en raison de 26 cas confirmés de COVID-19 chez les élèves et 7 enseignants.

Selon la liste la plus récente du ministère de l'Éducation, il y a encore 31 écoles qui sont aux prises avec au moins un cas de COVID-19 et des éclosions à divers degrés. Du nombre, on retrouve l'École Casavant de Saint-Hyacinthe, la Polyvalente Hyacinthe-Delorme, l'École des Savanes et l'École de Mortagne.