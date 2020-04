COVID-19: Les garages, pépinières et jardineries ouvrent aujourd'hui

Vous souhaitez faire installer vos pneus d'été ou votre véhicule est dû pour un changement d'huile? Il vous sera maintenant possible d'aller voir votre garagiste préféré pour tout type de travaux d'entretien ou de réparation, mais il faudra être patients si vous voulez prendre rendez-vous!

Les activités quotidiennes reprennent aujourd'hui dans la plupart des garages et concessionnaires du Québec et de la Montérégie, alors que ces services ont été ajoutés à la liste des services prioritaires du gouvernement.

Comme plusieurs, le Garage G Lajoie 2016, à Richelieu, ne traitait que les urgences et l'entretien des véhicules des travailleurs des services essentiels dans les dernières semaines. Les mesures déjà mises en place pour protéger les clients et les employés sont renforcées avec l'ouverture pour tous.

Un plexiglas a été installé à l'accueil, les poignées de porte et les volants des voitures sont désinfectés et le personnel porte des gants, notamment. Tout le monde respecte la distanciation physique autant que possible.

Le propriétaire indique que le téléphone ne dérougit pas et tout son personnel est prêt à faire face à la parade.

« Hier, en l'espace de 2h, on a rempli pour un mois et demi d'ouvrage. Ce matin, c'est la première journée et tout à l'heure, j'étais comme un chien fou dans ma cour! Je ne sais même plus où mettre les autos tellement le monde arrive, sans rendez-vous, me disent qu'ils vont me la laisser une semaine. C'est du jamais vu pour moi et j'ai commencé à travailler dans un garage à 14 ans! » - Martin Bazinet, propriétaire du Garage G Lajoie

Même son de cloche au Garage Cadieux, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est submergé de demandes. Dès lundi prochain, le garage aura son nombre maximal de mécaniciens et des mesures en place pour assurer la sécurité de tous.

« On reçoit plus de 100 appels par jour et tout est numéro 1, on est prêt à faire face à la demande. C'est comme à l'épicerie, c'est un à la fois, désinfection des mains et désinfection des véhicules. À partir de lundi, on sera 100 % opérationnel, avec des mesures restreintes, on va traiter moins de véhicules et moins de clients par jour. » - Pierre-Marc Vigneault, propriétaire Garage Cadieux

Au Garage Vulcanisation Royale Point S de Saint-Hyacinthe, le propriétaire Éric Leblanc rappelle aux gens que rien ne presse pour la pose de pneus et qu'il y aura des rendez-vous de disponibles encore plusieurs semaines. Les garagistes traiteront d'abord les principaux travaux et les véhicules de ceux qui sont en services essentiels, le tout en limitant les risques de transmission du virus.

« Les clients, quand ils rentrent, ils doivent se laver les mains. On a éparpillé notre salle d'attente. Chaque mécanicien qui prend un véhicule porte des gants neufs toutes les fois. On pose des pneus quand même jusqu'à la mi-juin, on n'est pas en retard de trois mois. » - Éric Leblanc, propriétaire du Garage Vulcanisation Royale

Le retour du jardinage

Le secteur de l'aménagement et de l'entretien paysager, incluant les pépinières, jardineries et commerces de piscines, peut également rouvrir à compter d'aujourd'hui.

Les Serres de l'Éden, producteur de végétaux à Saint-Hyacinthe, n'ouvrira que jeudi de la semaine prochaine, par choix. La copropriétaire, Véronique Morin, assure que diverses mesures seront en place pour garantir le respect des consignes gouvernementales, comme des stations de lavage de mains, l'ouverture de moins de caisses et le nettoyage des paniers.

Des masques seront aussi à la disposition des employés qui désireront en porter et l'entreprise continuera aussi de faire des livraisons. Véronique Morin n'Est pas pressée, alors qu'elle assure qu'il reste encore bien du temps pour planter vos végétaux.

« Ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'il fait plus chaud dehors. Pour les annuelles et les légumes, ça ne changera pas, il faut attendre au mois de mai. Ce qu'on peut faire présentement, c'est préparer nos terrains, notre coin jardin, nos plates-bandes, mettre du compost, de la bonne terre. » - Véronique Morin, copropriétaire Les Serres de l'Éden

La Pépinière Soleil, à Saint-Jean-Baptiste, produit des végétaux pour fournir ces centres de jardin et les paysagistes. Ses travailleurs étrangers temporaires doivent arriver au pays demain et seront en isolement pour deux semaines, logés par l'entreprise.

Le copropriétaire, Frédéric Ouellet, fera donc son possible entre temps pour charger ses camions et assurer les livraisons, en faisant appel notamment à des agences de recrutement de personnel. Il est toutefois heureux de relever le défi, alors qu'il aurait dû fermer si les travailleurs n'avaient pas eu droit d'entrer au pays.

« Avec l'ouverture des jardineries, ce qui arrive c'est que les clients hier ont tous pris le téléphone et veulent tous être livrés en même temps. Je vais avoir mes travailleurs à l'oeil pour que le confinement soit respecté à 100 %. Comment on entrevoit les deux semaines qui s'en viennent? Complètement folles, les livraisons vont être à plein régime avec des effectifs réduits, donc on va essayer d'être créatifs et de bonne humeur! » - Frédéric Ouellet, copropriétaire Pépinière Soleil

Il salue aussi les mesures d'aide annoncées par le gouvernement ainsi que la coopération des institutions financières pour alléger le fardeau fiscal. Frédéric Ouellet croit toutefois que la Prestation canadienne d’urgence de 2 000 $ rend difficile le recrutement de travailleurs locaux en ces temps difficiles.

- Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Média Montérégie