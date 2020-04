COVID-19: Les policiers patrouillent la bande du Canal-de-Chambly

Parcs Canada appelle à la collaboration alors que l'achalandage est important ces derniers jours sur la bande du Canal-de-Chambly, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si les consignes gouvernementales de distanciation ne sont pas respectées, l'endroit pourrait être fermé.

La popularité de la bande du canal rend difficile le respect des mesures de distanciation physiques de 2 mètres qui nous sont imposées, ainsi que le respect des interdictions de rassemblements.

Les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu patrouillent désormais le secteur en véhicule tout terrain et en vélo pour faire respecter les consignes. Ils travaillent maintenant sur des horaires de 12h, afin qu'il y ait plus d'effectifs sur le terrain. D'autres services municipaux se sont aussi joints au mouvement pour assurer une surveillance accrue.

Toutefois, les citoyens doivent aussi faire leur part.

« C'est beaucoup plus efficace. Ça leur permet de pouvoir patrouiller tout le long de la bande du canal. On va pouvoir en profiter tant et aussi longtemps que les promeneurs vont respecter les consignes. Si ça devait une zone problématique, Parcs Canada pourrait en venir à la conclusion qu'il faut la fermer. Depuis aujourd'hui, on a deux duos, donc quatre patrouilles à vélo aussi sur la route. »

Les agents vont surtout sensibiliser les gens aux mesures à respecter, mais peuvent donner des constats d'infraction aux récalcitrants. Les montants varient de 200 $ à 1000 $.

Par ailleurs, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu fait appel au civisme de tous alors que le beau temps et le printemps sont au rendez-vous. Elle rappelle qu'il est primordial de respecter les consignes de distanciation et les interdictions de rassemblement édictées par la santé publique.

La plupart des lieux publics sont fermés pour limiter la propagation du coronavirus, mais il est encore possible d'utiliser trottoirs et espaces verts, dans le respect des consignes encore une fois.

« Il faut vraiment se conscientiser. En ce moment, c'est possible de prendre des marches, ça fait du bien au corps et à l'âme, mais il faut le faire avec les consignes. Il y a des gens qui se plaignaient qu'il y avait des cyclistes qui raflaient, qui passaient très rapidement à côté d'eux, très proche d'eux. On rappelle, qu'on soit à pied ou à vélo, l'importance de garder le 2 mètres. On peut se saluer, mais on ne peut surtout pas être proche l'un de l'autre. »

- Brigitte Cérat, directrice des communications à la Ville