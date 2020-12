COVID-19: Les travailleurs de la santé d'abord vaccinés en Montérégie

La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'enclenche en Montérégie, comme dans 21 centres de vaccination partout au Québec. Tel qu'annoncé, les centres de vaccination sont situés au Quartier Dix 30 de Brossard et au Pavillon La Coop de Saint-Hyacinthe.

Il n'ya pas d'horizon très précis pour la population en général mais on débutera par les travailleurs de la santé.

Par contre, pour l'instant, aucune vaccination (avec le vaccin Pfizer reçu ce matin) n'aura lieu dans les CHSLD de la région, pour éviter du va-et-vient inutile dans ces établissements

On commencera d'abord cette semaine par les employés de la santé des CHSLD, des ressources intermédiaires et ressources en milieu familial (24 au 28 novembre).

Puis, on vaccinera les personnes aînées lorsque l'on pourra déplacer de plus petites quantités vers ces lieux, notamment à l'arrivée du vaccin Moderna que l'on peut déplacer d'un site à l'autre et selon les directives de la santé publique du Québec.

Il y aura des agents de sécurité 24 heures par jour sur les 2 sites pour s'assurer de la sécurité des employés et de la population.

La Direction de santé publique a retenu le scénario de ces deux sites (Quartier Dix 30 et Pavillon La COOP) pour des raisons d'espace et pour maintenir une cadence de vaccination à Saint-Hyacinthe et Brossard alors que l'on doit vacciner les équipes médicales des établissements de trois CISSS.

Les 3 CISSS se préparent aussi à déployer des équipes-mobiles dans les milieux de vie lorsque la première phase sera complétée auprès des travailleurs de la santé.

La santé publique n'entrevoit pas de manque de personnel pour administrer le vaccin, même si le recrutement se poursuit en ce sens au sein des 3 CISSS.

«1000 personnes vaccinées par jour, c'est l'objectif. Il n'y a pas de manque de personnel pour procéder à la vaccination mais les 3 CISSS poursuivent le recrutement de personnel. Nous estimons qu'une personne qui vaccine peut vacciner 100 personnes en moyenne en 7 heures. Au total, nous prévoyons donner 4400 rendez-vous au cours de la prochaine semaine pour les travailleurs de la santé, la moitié sont déjà comblés. Avec le nombre de doses disponibles pour le Pfizer en 2 sites, il était impossible d'aller s'installer pour vacciner dans des CHSLD. Ce n'est pas un désaveu pour ne pas vacciner ces personnes en milieux de vie mais c'est en raison de modalités organisationnelles» Docteure Julie Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie

Et les travailleurs et personnes qui refuseront de se faire vacciner?

La Direction de santé publique rappelle que la vaccination est sur une base volontaire. Il y a des communications de toutes sortes pour s'assurer de convaincre les travailleurs des bienfaits de se faire vacciner.

Selon Docteure Julie Loslier, il ne faut pas se leurrer quant au phénomène anti-vaccin: la proportion pour les travailleurs de la santé qui refusent, jusqu'ici n'est pas importante.

Ce n'est parce que le vaccin de Pfizer a été homologué rapidement qu'il est dangereux, rappelle Docteure Maryse Guay, médecin-conseil à la santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec.

Selon elle, l'adhésion à la vaccination est déjà bonne au sein des établissements de Montréal et de Québec. Et il faut continuer le travail de sensibilisation auprès de la population.

«Les gens qui hésitent face à la vaccination sont très «vocaux» et émotifs sur les médias sociaux. Ce sont des mouvements qui existent, nous ne voulons pas les occulter. C'est normal de se poser des questions. Déjà, pour la vaccination faite à Montréal et Québec, le taux de travailleurs qui refusaient le vaccin est très bas. Il y a des efforts de communication qui sont faits. Les gens se posent des questions sur la rapidité de l'arrivée du vaccin. Le vaccin de Pfizer et bientôt de Moderna sont très sécuritaires, un effort important de recherche a été fait, même si on pense que cela s'est fait en très peu de temps» Docteure Maryse Guay, médecin-conseil santé publique de la Montérégie.

Capture écran-La directrice de la santé publique de la Montérégie Docteure Julie Loslier a fait le point quant à la première phase de la vaccination contre la COVID-19