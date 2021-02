COVID-19: Les visites de proches aidants permises en Montérégie-Est et Centre

Signe que la pandémie s'essouffle un peu et que la situation s'améliore dans les unités de soins hôpitaux de la Montérégie...Les visites de proches aidants à l’Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil et à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe sont de nouveau permises depuis ce matin.

C'est en raison de la baisse de la transmission communautaire de la COVID-19 dans ces milieux et d'un contrôle accru dans les unités de soins, qui permet de limiter le nombre de cas.

Un seul proche aidant maximum par période de 24 heures est autorisé. Il est possible d’identifier un maximum de 2 personnes pouvant se relayer sur la durée du séjour.

Vendredi, le CISSS Montérégie Centre annoncait que la présence des proches aidants est de nouveau autorisée à l'Hôpital Charles-Le Moyne et du Haut-Richelieu, à raison d'un visiteur par jour.

On se souviendra qu'en début février, la situation était particulièrement préoccupante dans les milieux de vie et à l'Hôpital du Haut-Richelieu, avec 4 unités en éclosion et 47 travailleurs infectés.

Des conditions à respecter

Il y a toutefois des conditions strictes à respecter si vous visitez un proche.

Pour les usagers en fin de vie, 1 ou 2 personnes à la fois sont permises. En cas de décès imminent, ces règles pourraient être modulées.

Les heures de visites se terminent à 19 h 30 dans les hôpitaux en raison du couvre feu.

Pour les salles d’urgence, un seul proche aidant par usager est autorisé, à moins que la présence d’autres personnes ne soit requise pour des raisons médicales

Pour les naissances, un conjoint ou une personne significative est autorisé pendant l’accouchement

En néonatalogie et pédiatrie, la présence des parents est favorisée, un seul parent à la fois, sauf pour une situation exceptionnelle.

Aucune visite de la famille élargie n’est permise.

Finalement, pour les soins de fin de vie, deux personnes significatives maximum sont autorisées auprès de l’usager.