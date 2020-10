COVID-19: Majorité des cas guéris à la polyvalente Hyacinthe-Delorme

La situation s'améliore à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe, alors que plusieurs élèves sont de retour à l'école. Une éclosion de COVID-19 avait grandement perturbé les activités de l'école secondaire la semaine dernière.

Il ne reste actuellement que quatre cas actifs, selon une lettre envoyée par la direction de l'école aux parents et dont nous avons obtenu copie.

Deux groupes-classes ont été fermés depuis dimanche pour un total de 53 jeunes en isolement préventif. Cela veut donc dire que plusieurs étudiants atteints sont guéris, puisqu'on comptait la semaine dernière 16 cas et 364 élèves en isolement préventif, qui ont tous été dépistés.

La polyvalente Hyacinthe-Delorme compte 1949 élèves. Ceux qui n'avaient eu aucun contact avec les cas actifs ont donc poursuivi leurs activités comme avant à l'école, tandis que les élèves en quarantaine reçoivent de l'enseignement à distance.

Le Centre de services scolaire assure qu'il collabore avec la Santé publique pour les enquêtes épidémiologiques.

La direction rappelle dans sa lettre aux parents que ceux qui n'ont pas reçu de consigne d’isolement peuvent continuer d'envoyer leurs enfants à la polyvalente.

Une centaine d'écoles touchées

La Montérégie compte actuellement une centaine d'écoles à travers le territoire ayant au moins un cas actif de COVID-19, selon la liste publiée par le ministère de l'Éducation. Depuis lundi, les écoles ne présentant aucun cas rapporté avec diagnostic depuis 14 jours sont retirées de la liste.

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe compte huit établissements atteints. Celui des Hautes-Rivières est à cinq.

Parmi les situations les plus critiques, notons celle de l'école secondaire Gérard-Fillion de Longueuil, qui est fermée jusqu'au 13 octobre pour tenter de contrôler l'éclosion. Le Centre de services scolaire Marie-Victorin est le plus touché dans la région. 13 écoles privées font également partie de la liste, dont le Collège Saint-Maurice, le Collège Saint-Hilaire et l'école trilingue Vision Saint-Jean.