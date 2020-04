COVID-19: Mises à pied et ouverture incertaine au Zoo de Granby

Le Zoo de Granby, en Montérégie, vit de durs moments. En plus de ne pas savoir s'il pourra rouvrir pour l'été, l'organisme sans but lucratif a dû mettre des employés à pied. État de situation.

Environ 75 employés ont été mis à pied en raison de la pandémie de COVID-19. L'organisme animalier a toutefois déjà commencé à en réembaucher grâce au programme de subvention salariale du fédéral.

Évidemment, une cinquantaine d'employés demeurent en poste malgré tout, car il faut prendre soin des animaux en tout temps. On parle notamment des gardiens d'animaux, des vétérinaires et de ceux qui cuisinent pour les nourrir, qui sont considérés comme services essentiels.

Des mesures de protection sont en place pour le personnel, mais aussi pour les animaux, alors qu'un tigre a attrapé le virus d'un humain au Zoo du Bronx, à New York.

« On a été obligé de mettre en place le port de masques quand on travaille non seulement avec les tigres, mais avec tous les félins. On l'avait déjà mis en place pour les grands primates, on parle des gorilles entre autres, souvent ils vont réagir au même type de maladies que les humains. » - Paul Gosselin, directeur général de la Société zoologique de Granby

Ouverture incertaine cet été

En raison des mesures de distanciations physiques qui devraient perdurer encore plusieurs mois au Québec, l'ouverture du Zoo de Granby pour la période estivale est plus qu'incertaine. La direction espère pouvoir ouvrir en juillet ou en août, sans quoi les impacts financiers seront importants pour l'organisme. On parle d'une perte d'environ 80 % de ses revenus.

« Pour l'instant, on reste optimistes. On espère une réouverture, je dirais le cas le plus optimiste, en juillet, et on aura certainement des contraintes qui vont être importantes avec la distanciation. Évidemment, le pire scénario qu'on envisage, ça serait pas d'ouverture du tout pendant l'été. » - Paul Gosselin, directeur général de la Société zoologique de Granby

Le Zoo de Granby emploie plus de 700 personnes durant la période estivale, dont environ 500 d'étudiants, et peut accueillir jusqu'à 15 000 visiteurs par jour. Malgré l'incertitude qui plane, la direction se prépare et des sessions d'entrevues virtuelles ont été menées ces dernières semaines. Environ 80 % du personnel a été trouvé.

Par ailleurs, l'organisme a dû mettre plusieurs projets d'investissements sur pause et compte les reporter à 2021. De nouveaux pavillons sont toutefois prêts, comme les pavillons des rhinocéros et des hippopotames.

Des capsules qui font un tabac

Fermé aux visiteurs depuis le début de la pandémie, alors qu'il est normalement ouvert les fins de semaine l'hiver, le Zoo ne peut pas non plus miser sur les revenus des programmes scolaires, alors que les écoles sont fermées.

Il offre toutefois chaque semaine des capsules vidéo éducatives et ludiques sur sa page Facebook, animées par ses biologistes. Télé-Québec a même inclus le matériel dans sa plate-forme éducative.