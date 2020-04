COVID-19: Premier résident atteint à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe

Un premier résident de l'unité des Moissons du Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu, à Saint-Hyacinthe, est atteint de la COVID-19. L'établissement compte près de 400 lits au total.

Il s'agit d'un résident qui vivait déjà à l'Hôtel-Dieu, et non d'un usager en provenance d'une autre résidence pour aînés qui a été transféré dans l'unité fermée aménagée pour les personnes atteintes.

On ignore comment il a été contaminé pour le moment, alors que les visites sont toujours interdites.

« Tous les résidents de la même unité que cette personne-là ont été testés et ils ont tous reçu un diagnostic négatif de la COVID-19. À l'heure actuelle, on est en train de faire une étude épidémiologique pour voir comment le virus a pu faire son entrée à l'Hôtel-Dieu. »

Le dépistage du personnel est toujours en cours.

L'unité fermée en zone chaude, l'unité du Parc, héberge maintenant temporairement 12 personnes atteintes du virus ou suspectées de l'être. Ils sont tous confinés à leur chambre. Outre le premier cas d'un résident du Centre, ce sont tous des gens provenant de résidences privées pour aînés ou ressources intermédiaires du territoire, qui ne sont pas capables de respecter les règles de confinement dans leur milieu de vie habituel. Une trentaine de lits sont disponibles au total.

Seulement trois résidences pour aînés de la Montérégie-Est comptent des cas positifs jusqu'à maintenant sur 16 gérées par le CISSS.

Il y a 19 personnes atteintes au CHSLD des Seigneurs à Boucherville, alors que le Centre d'hébergement René-Lévesque, à Longueuil, est maintenant classé rouge, avec 66 cas.

Le CISSS de la Montérégie-Est assure que la situation est surveillée quotidiennement à Longueuil.

« On s'assure de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer autant la sécurité des résidents que celle de notre personnel. Nous, on veut s'assurer de restreindre et de diminuer le nombre de personnes atteintes. Il y a une équipe de médecins et d'experts en prévention et contrôles des infections qui est sur place pour y arriver. »

- Hugo Bourgoin, porte-parole du CISSS de la Montérégie-Est