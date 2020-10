COVID-19: Sainte-Julie et Saint-Jean annulent leur Défilé de Noël

COVID-19 et consignes sanitaires obligent: une première ville de la Montérégie annule son défilé de Noël le 5 décembre prochain, celle de Sainte-Julie. D'autres villes s'apprêtent aussi à faire de telles annonces, si ce n'est déjà fait.

Le Défilé de Noël de Sainte-Julie est un événement familial prisé depuis plus de vingt ans mais la Ville se trouve en zone rouge, en étant situé au coeur de la Communauté métropolitaine de Montréal.

On apprenait aussi, en fin d'après-midi, que le Défilé du père Noël du Vieux-Saint-Jean est aussi annulé. Avec la situation économique incertaine et la recherche de partenaires et bénévoles, il devenait difficile de tenir un tel événement. La Magie de Noël à Saint-Hyacinthe serait aussi sur pause en 2020.

Il faut savoir que depuis quelques jours, certaines villes du Québec ont fait part de cette triste décision, c'est le cas à Sherbrooke. À Rouyn-Noranda et Amos, c'est la fête de l'Halloween qui a été annulée par les autorités, le 6 octobre dernier.

Le trajet de quatre kilomètres animé par des chars allégoriques, des mascottes, des danseurs ne pouvait être réalisé avec les consignes de la santé publique.

L'organisateur et président du Défilé Sylvain Dubuc est décu dans les circonstances, puisque l'événement attire 15 000 spectateurs annuellement.

Le comité travaillera sur la préparation des chars allégoriques et sur le village de Noël afin d’offrir une édition haute en couleur à l’hiver 2021.