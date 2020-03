COVID-19: toutes les écoles publiques fermées vendredi en Montérégie

Le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu a aussi donné un avis de fermeture pour ses deux campus, soit Saint-Jean-sur-Richelieu et Brossard. Nous n'avons reçu aucune indication pour le Cégep de Saint-Hyacinthe. Pour le moment, c'est ouvert.

L'école secondaire privée Marcellin-Champagnat à Saint-Jean-sur-Richelieu a aussi pris la décision de fermer pour se réorganiser. La journée sera reprise le 24 avril prochain. L 'Académie des Sacrés-Coeurs, à St-Bruno-de-Montarville , le Collège Bourget de Rigaud et le Collège Héritage de Châteauguay sont aussi fermés. Le Collège Saint-Maurice , à Saint-Hyacinthe, semble ouvert, alors qu'il n'a fourni aucune indication.

Du côté des écoles secondaires privées, le Collège Charles-Le Moyne est fermée vendredi à Longueuil, tout comme l' École internationale de Greenfield Park , le Collège Français ,et le Collège Durocher de Saint-Lambert .

« Bien que le ministère ne nous oblige pas à fermer, il nous faut établir un plan d'action clair pour la suite des choses. La journée sera reprise le vendredi 5 juin 2020, une journée qui était prévue en «cas de force majeure». Les élèves et les employés syndiqués ne seront pas sur place, mais le personnel-cadre sera quand même sur place afin d'élaborer notre stratégie d'action. »

Le personnel sera au travail pour faire de la planification, alors que le gouvernement a interdit les rassemblements de 250 personnes ou plus hier , en plus d'annoncer une panoplie d'autres mesures. Les fermetures pourraient se poursuivre au-delà de la journée.

On parle donc des établissements des commissions scolaires des Hautes-Rivières et de Saint-Hyacinthe, ainsi que des Grandes-Seigneuries, des Patriotes, Marie-Victorin, Sorel-Tracy, des Trois-Lacs, du Val-des-Cerfs et de la Vallée-des-Tisserands . Les écoles des commissions scolaires anglophones New Frontiers et Riverside sont également fermées.

Ces fermetures visent à permettre au personnel de bien se préparer à des impacts potentiels du coronavirus en milieu scolaire et à établir des lignes directrices claires pour en faire la prévention.

C'est congé forcé pour des centaines d'élèves de la Montérégie aujourd'hui. TOUTES les écoles publiques et les centres de formation professionnelle des 9 commissions scolaires de la région sont fermés pour la journée de vendredi, tout comme plusieurs écoles privées.

Autres fermetures et annulations

Il n'y a pas que les écoles qui sont fermées aujourd'hui. Tous les édifices municipaux de plusieurs villes sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Dans deux CISSS de la Montérégie, les visites sont restreintes jusqu'à nouvel ordre. Les saisons de spectacles de nos salles régionales sont aussi compromises et plusieurs sont annulés.

La Fondation Santé reporte sa Soirée gastronomie prévue le 20 mars à une date ultérieure et la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée-du-Richelieu annule aussi le Salon Week-end Santé, prévu les 4 et 5 avril prochains.

Exo a aussi décidé de ne pas tenir sa séance d'information publique prévue à Sainte-Julie le 18 mars. L'entreprise ne sait pas encore si elle sera reportée.

Loto-Québec a aussi annoncé la fermeture de tous ses casinos et maison de jeux. Même les messes partout au Québec sont annulées en fin de semaine pour protéger les 65 ans et plus.

De leur côté, les stations de ski ne sont pas visées par cette mesure et pourront donc, pour le moment, poursuivre leurs activités habituelles.