COVID-19: Un résident du CHSLD Gertrude-Lafrance à St-Jean est infecté

Un résident du CHSLD Gertrude-Lafrance, à Saint-Jean-sur-Richelieu, a été déclaré positif au coronavirus. Le CISSS de la Montérégie-Centre a envoyé une lettre, dont nous avons obtenu copie, aux autres résidents et leurs familles hier pour les en aviser.

Aucun autre résident n'a été atteint de la COVID-19 jusqu'à maintenant dans l'ensemble du CHSLD et le personnel n'est pas touché non plus. La personne infectée a été placée en isolement, tout comme les employés qui auraient pu être en contact avec elle.

On ignore comment la COVID-19 a fait son entrée dans ce milieu de vie, et une enquête épidémiologique est en cours, comme c'est le cas chaque fois qu'une personne est infectée.

Pour limiter la propagation, le CISSS va dépister tous les résidents et les suivis requis seront faits auprès des gens concernés si leur résultat s'avère positif.

Toutes les mesures de prévention nécessaire sont en place depuis déjà plusieurs semaines au CHSLD Gertrude-Lafrance. Il y a notamment l'interdiction des visites sauf pour des raisons humanitaires, la suspension temporaire des admissions, le port du masque pour le personnel et les repas sont pris dans les chambres.

Rappelons que Québec a annoncé hier que tous les résidents et employés des CHSLD seront dorénavant testés systématiquement pour la COVID-19, pour dépister plus rapidement les foyers d'infection pour éviter les décès en série, comme on a vu dans certaines résidences.

450 médecins et 500 infirmières seront envoyés en renfort dans les établissements frappés par le virus. On compte maintenant plus de 800 résidences pour aînés aux prises avec des cas confirmés ou suspects de COVID-19.

Bilan en Montérégie en date du 8 avril

On a passé le cap des 1 000 cas en Montérégie hier, soit 1 034 personnes atteintes, selon les dernières données de la santé publique. Le nombre de décès est stable à 8.

Dans la MRC du Haut-Richelieu, on compte 61 cas et 26 dans la MRC des Maskoutains. Les MRC ou secteurs les plus touchés sont l'agglomération de Longueuil, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. Longueuil met d'ailleurs les bouchées doubles pour sévir contre les récalcitrants aux mesures de distanciation et aux interdictions de rassemblement.

À la grandeur du Québec, il y a maintenant 175 décès et on a passé le cap des 10 000 cas, avec 10 031 cas de la COVID 19. 181 personnes sont aux soins intensifs.

François Legault était optimiste aujourd'hui, affirmant voir la lumière au bout du tunnel. La bonne nouvelle, c'est que près de 100 000 personnes ont reçu un test négatif et que 827 personnes sont guéries.

Avec la collaboration de Benoit Chevalier, journaliste Bell Média Montréal.