COVID-19: Un triste record de nouveaux cas quotidiens en Montérégie

La Montérégie enregistre aujourd'hui 286 nouveaux cas de COVID-19, le plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens depuis le début de la pandémie. La Santé publique invite la population à redoubler d'efforts pour casser la deuxième vague, alors que Québec durcit le ton.

On voit une augmentation graduelle des cas en Montérégie depuis le 20 novembre environ, avec une explosion cette dernière semaine. Le virus circulait surtout en dehors de la Communauté métropolitaine de Montréal ces derniers temps, mais maintenant, ça circule partout en région, selon la Santé publique. Vous pouvez voir les données par municipalités ici.

Il y a beaucoup d'éclosions en milieu de travail, dans les écoles et les milieux de vie pour aînés. Toutefois, les deux tiers des nouveaux cas ne sont pas liés à des éclosions précises, ce qui démontre que la transmission communautaire est importante. Tous les groupes d'âge sont affectés.

La directrice de Santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, voit aussi une augmentation du taux de positivité des dépistages.

« On parle des gens qui, quand ils font un test, ont un résultat positif, ça aussi ça augmente chez plusieurs personnes. Ça nous porte à croire que peut-être que les gens attendent un peu trop pour se faire tester. Ça circule beaucoup en ce moment en Montérégie. Si vous avez des symptômes, on n'attend pas de voir si ça passe, on va se faire tester tout de suite pour pouvoir être isolé le plus rapidement possible. »

- Dre Julie Loslier