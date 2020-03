COVID-19: Une médecin de l'hôpital de Châteauguay atteinte du virus

Une médecin de l'hôpital Anna-Laberge, à Châteauguay en Montérégie, a été déclarée positif à la COVID-19 après un voyage à l'étranger. Le CISSS de la Montérégie-Ouest en a fait l'annonce vendredi avant-midi.

La médecin est actuellement en isolement pour 14 jours. Par ailleurs, la Direction de la santé publique se fait rassurante. Les risques de contamination pour les patients et les collègues qui auraient été en contact avec le médecin seraient faibles.

Elle est revenue au pays avant le 12 mars et n'a travaillé qu'une seule journée à l'hôpital Anna-Laberge.

Le médecin n'avait alors aucun symptôme, mais par mesure préventive, elle portait un masque et se lavait fréquemment les mains, comme il est recommandé à tous de le faire.

On ignore dans quel pays elle aurait séjourné.

La porte-parole du CISSS Montérégie-Ouest Jade Saint-Jean explique qu'une série de mesures et consignes sont appliquées à la lettre par le personnel mais qu'il n'est pas exclu que d'autres personnes du milieu hospitalier puissent être touchées à moyen terme.

« L’enquête démontre que la médecin n’a pas travaillé ni fréquenté l’établissement de soins pendant sa période de contagiosité. Elle n'a pas côtoyé de patient ni d'employés. Par contre, nous rappelons à tous les employés d'être sensibles au symptômes, de ne pas prendre de chance et de se placer en isolement si nécessaire. Tout dépend de comment la situation évoluera, nous pourrions avoir d'autres cas dans les prochains mois, comme partout au Québec mais nous appliquons à la lettre les consignes en santé publique. Si d'autres employés devaient avoir des symptômes, ils seraient placés en isolement rapidement » - Jade Saint-Jean, porte-parole CISSS Montérégie-Ouest

Les symptômes ne sont apparus que quatre jours plus tard et c'est là que le diagnostic a été confirmé. Le président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Ouest, Yves Masse, a aussi indiqué prendre la situation très au sérieux et assure que toutes les mesures préventives nécessaires sont appliquées.

La Montérégie compte 21 cas confirmés de la COVID-19 pour le moment.

Par ailleurs, en Montérégie-Ouest, il y a une clinique de dépistage dans Vaudreuil-Soulange ouverte depuis lundi et fonctionne bien.

Mais d'autres cliniques de dépistage pourraient ouvrir dans les prochains jours.

«La clinique dans Vaudreuil-Soulange fonctionne très bien et il pourrait y en avoir une autre dans les prochains jours. Nous nous assurons que les patients ne se croisent pas, nous espaçons les visites. Il faut que les gens prennent toujours préalablement un rendez-vous à la ligne d'informations au 1-877-644-4545». - Jade Saint-Jean, porte-parole CISSS Montérégie-Ouest

À lire aussi : CORONAVIRUS: Ce que vous devez savoir ce vendredi 20 mars

Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Media Montérégie