COVID-19: Une résidence pour aînés classée rouge en Montérégie

Le Québec compte maintenant 25 CHSLD ou résidences pour aînés classés rouge en raison de la COVID-19. Ces derniers comptent plus de 25 % de leurs résidents qui sont atteints du virus. Le gouvernement du Québec a finalement publié hier soir la liste des 145 établissements où il y a au moins un cas de COVID-19.

Il n'y a pour le moment qu'un seul établissement dans le rouge en Montérégie. Il s'agit de la section soins palliatifs de la Résidence St-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, gérée par le CISSS de la Montérégie-Centre. On y compte 8 personnes infectées, soit 89 % des résidents, selon la liste publiée par le gouvernement.

Il faut savoir que la Résidence Saint-Jean est composée de plusieurs bâtiments reliés ensemble, mais séparés à l'intérieur par des portes distinctes selon les services offerts. Il y a une résidence privée pour aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie, une quinzaine de lits de soins palliatifs publics, une ressource intermédiaire, ainsi que le département de désengorgement de l'hôpital, pour les patients en convalescence. C'est ce que nous a expliqué le copropriétaire et fondateur du côté résidence privée, Stéphane Mathieu, qui assure n'avoir aucun cas de COVID-19 sur 250 unités.

Le personnel manque toutefois cruellement alors que sa copropriétaire Annie Larochelle, qui a son cours de préposée aux bénéficiaires, doit travailler sur le plancher et même faire des quarts de travail de nuit et en double pour assurer les services. Il lance d'ailleurs un appel à la population, comme l'a fait le gouvernement Legault, demandant à toute personne qui peut offrir son aide de lever la main.

Plusieurs dans les listes orange et jaune

On en à deux dans la catégorie orange, donc comptant entre 15 et 25 % de résidents infectés. On parle de la Résidence Valéo à Saint-Lambert et de la Résidence Beauharnois, à Beauharnois.

La plupart sont dans le jaune avec moins de 15 % de cas, comme la Résidence Bleu et Or, à Richelieu, La Maison Dauphinelle, à Saint-Basile-le-Grand, la Résidence La Rosière, à Sainte-Julie, et le CHSLD Gertrude-Lafrance, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il ne semble y avoir aucun cas déclaré dans les résidences de Saint-Hyacinthe pour l'instant, selon la liste du gouvernement.

Le premier ministre François Legault a annoncé hier que les 2 600 résidences pour aînés de la province avaient déjà toutes été inspectées, après avoir été mis au courant de la situation critique au CHSLD Herron, à Dorval. 41 résidences pour ainés sont suivies de très près par Québec. Lundi, il avait dit être préoccupé par la situation.

« On a vraiment un gros défi et pour gérer la crise, on a redéployé 1 100 personnes pour les envoyer là où c'est le plus critique [au niveau du manque d'effectifs]. [...] Ce n'est pas un défi qui est nouveau, c'est un défi qui est là depuis des années, qu'il y a de la pénurie de personnel. Tout commence par une meilleure augmentation des salaires. » - François Legault, premier ministre

18 décès en Montérégie

18 personnes sont décédées de la COVID-19 en Montérégie jusqu'à maintenant, alors que la région compte 1 565 personnes atteintes en date d'hier. 122 d'entre elles sont hospitalisées, dont 25 aux soins intensifs.

On compte notamment 70 cas à Saint-Jean-sur-Richelieu, 34 à Chambly et 14 à Marieville. Du côté de Saint-Hyacinthe, il y a 24 personnes infectées, 12 à Beloeil et 16 à Mont-Saint-Hilaire. L'agglomération de Longueuil est toujours la plus touchée, avec 371 cas, un bon de 45 cas en 24h. Vous pouvez voir le nombre de cas par ville sur la carte en cliquant sur le lien ci-bas.

À l'échelle du Québec, 75 personnes sont décédées de la COVID-19 ces dernières 24h, c'est le pire bilan depuis le début de la pandémie. La province compte maintenant 14 248 cas de coronavirus. Il s'agit possiblement du sommet de la courbe en terme de nombre de cas, mais le coronavirus au Québec n'est pas sur le point de disparaitre.