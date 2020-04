COVID-19: Une toile protectrice pour séparer les passagers en voiture

On est tous d'accord pour dire que le respect des 2 mètres de distance entre chaque personne pour limiter la propagation du coronavirus est impossible dans une voiture ou un camion, ainsi que dans plusieurs espaces clos... Alors que les mesures de distanciation sociale ne semblent pas en voie de disparaitre de sitôt, une entreprise de l'Abitibi-Témiscamingue propose une solution.

Habituellement, l'entreprise Rembourrages Experts Amobi, basée à Rouyn-Noranda, fait du rembourrage, fabrique des sièges et fait du recouvrement, mais a déjà aussi une certaine expertise dans la fabrication de produits de sécurité, surtout pour l'industrie minière. En pleine pandémie, l'entreprise s'est réinventée et a développé un tout nouveau produit: des toiles protectrices, qui agissent comme séparateurs pour protéger les gens dans les espaces clos.

Le séparateur a d'abord été conçu pour les cages utilisées par les mineurs pour descendre sous terre. Il s'agit d'une toile de plastique souple transparent, un peu comme un rideau de douche, qui est attaché au plafond et permet ainsi le respect de la distanciation sociale. Par contre, comme le séparateur est fait sur mesure, il peut être utilisé dans une cabine de camion, dans les voitures, les autobus scolaires et autres.

Le directeur général de Rembourrages Experts Amobi, Stéphane Brown, voulait faire sa part pour limiter la propagation du coronavirus. Il croit que l'innovation développée par ses employés permettra à plusieurs autres entreprises de poursuivre leurs activités en toute sécurité.

« C'est fait avec un plastique de qualité. Ce n'est pas quelque chose qui va casser ou jaunir. [Pour les véhicules], on a des configurations pour deux ou quatre personnes, et on peut même aller jusqu'à six ou huit pour une camionnette par exemple. On s'entend que dans un camion, dans un véhicule ou même un taxi, la problématique du 2 mètres est courante. Avec le rideau, ça sépare les gens, il n'y a pas de contact. » - Stéphane Brown, directeur général de Rembourrages Experts Amobi

Rembourrages Experts Amobi. Des séparateurs comme celui-ci permettent de séparer l'habitable de la voiture en 2, 4, 6 ou 8 espaces cloisonnés selon les besoins, ce qui pourrait servir notamment aux taxis.

Production massive pour tout le Québec

L'entreprise de Rouyn-Noranda a déjà 500 toiles séparatrices en fabrication et pense pouvoir en produire plusieurs centaines par jour, après avoir réglé un problème d'approvisionnement en plastique.

Les toiles coutent entre 75 et 200 $ chacune selon la complexité du modèle et sont livrables partout au Québec et même au Canada. Le directeur général s'attend à recevoir beaucoup de commandes dans les prochaines semaines, alors que plusieurs minières en demandent déjà et les obligent même parfois.

« On est capable de distribuer partout au Québec et même en Ontario et dans les autres provinces. On a des gens dans le coin de Montréal qui sont prêts à nous aider aussi. Présentement, de la manière qu'on est installé et qu'on s'est arrangé, on est capable d'en sortir de 200 à 250 par jour, on a embauché les gens que ça prend. » - Stéphane Brown, directeur général de Rembourrages Experts Amobi

Stéphane Brown a parlé à des policiers pour s'assurer de la légalité de la chose, et ceux-ci ne voyaient pas d'inconvénient à l'utilisation de ces séparateurs, puisqu'ils sont transparents et n'obstruent pas la vue.