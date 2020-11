COVID-19: Une vingtaine d'écoles touchées au CSS des Hautes-Rivières

La deuxième vague de coronavirus n'a pas frappé si fort au Centre de services scolaire (CSS) des Hautes-Rivières, en Montérégie. 19 écoles comptent au moins un cas confirmé, en date d'aujourd'hui. La situation est sous contrôle dans l'ensemble, même si certains établissements comptent plus de cas. Bilan de situation.

28 classes sont actuellement fermées autant au primaire qu'au secondaire. 641 élèves sont isolés sur les 20 000 que compte le Centre de services, soit parce qu'ils sont atteints ou par prévention. On ignore combien d'enseignants et membres du personnel sont présentement atteints, mais il y a des cas.

L'école primaire Saint-Lucien est toujours en éclosion et est une des plus touchées avec 19 cas, dont la majorité (11) est dans un même groupe. Certaines autres éclosions dans d'autres écoles ne comptent que quatre cas. Les éclosions sont déclarées comme telles par la Santé publique, pas seulement en fonction du nombre de personnes infectées, mais également selon différents critères, comme le risque de transmission.

La directrice générale du CSS des Hautes-Rivières, Dominique Lachapelle, assure une vigie et estime que c'est sous contrôle.

« On a nettoyé de fond en comble l'école, qui était déjà très, très propre avant aussi, mais on ne prend pas de chance. On resserre nos règles. On fait des surveillances au niveau du port du masque, de la désinfection, du nettoyage, etc. On a un beau lien aussi avec les parents. »

- Dominique Lachapelle