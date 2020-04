COVID 19: Yves-François Blanchet lance un appel urgent aux entreprises

Vous avez des masques N-95 en trop ou avez accès à un approvionnement rapide ? Le député de Belœil–Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, lance un VASTE appel aux entreprises de la circonscription et de la région pour qu’elles donnent les masques N-95 à leur disposition pour soutenir le personnel de la santé.

M. Blanchet explique qu'en temps de crise, les dons de masques N-95 de toutes les entreprises sont les bienvenus à son bureau de Chambly et qu'ils seront recueillis sécuritairement.

Les masques seront ensuite redistribués aux employés des établissements du CISSS Montérégie-Centre et Est.

Déjà, des entreprises ou organismes sont passées à l'action dans la région: c'est le cas d'un CPE de Saint-Paul-d'Abbotsford qui offre des masques à l'hôpital de Granby.

CPE l'Amus'ailes. Le CPE l'Amus'ailes de Saint-Paul-d'Abbotsford offre gratuitement 240 masques N-95 à l'hôpital de Granby.

Le besoin est pressant et M. Blanchet invite les entreprises à passer à l'action dès maintenant.

« Depuis le début de cette crise, nous constatons que les gens de notre communauté se serrent les coudes. La situation sera critique dans les prochaines semaines; c’est pourquoi je lance cet appel afin de soutenir notre personnel soignant » Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois

Le chef bloquiste a aussi obtenu la collaboration des trois chambres de commerce du territoire afin que l’information circule le plus rapidement possible auprès des entreprises.

On parle ici de la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée-du-Richelieu et la Chambre de commerce au cœur de la Montérégie comprenant la municipalité de Marieville.

Vous êtes une entreprise qui dispose de tels masques? Vous devez téléphoner au préalable au 450-658-0088.