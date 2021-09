COWANSVILLE: un nouveau pont Hillcrest en 2022

Une passerelle cyclo-piétonne éclairée sera construite pour remplacer l’actuel pont Hillcrest qui enjambe le lac Davignon. Construite en 1956, la structure sous la responsabilité de Transports Québec a atteint la fin de sa durée de vie utile. Le chantier devrait débuter l'an prochain.

La démolition du pont, où peuvent pour l'instant circuler les voitures, devenait imminente en raison de l’envergure des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des usagers.

«Nous rencontrons depuis quelques années certaines problématiques dans ce secteur en lien avec la vitesse et la circulation des voitures et véhicules lourds. La rue Hillcrest étant très étroite et sinueuse, il devenait périlleux pour les cyclistes et les piétons de s’y aventurer. Le 10 juin, une pétition demandant une réduction de l’achalandage et de la vitesse a également été déposée par les résidents du secteur. De plus, nous gardons en tête notre objectif de transport actif autour du lac Davignon afin de relier nos corridors actifs.»

Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville