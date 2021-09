CPE: 1700 éducatrices de la Montérégie en grève

Plusieurs parents ont dû trouver une alternative pour leurs tout-petits puisque 1700 éducatrices de CPE de la Montérégie affiliées à la CSN sont en grève vendredi. Elles manifestent en matinée au Quartier DIX-30.

Le 7 septembre, les éducatrices ont voté à une très forte majorité en faveur d’un mandat de grève de 10 jours

Sans convention collective depuis 18 mois, elles demandent au gouvernement des solutions à la surcharge de travail et au recrutement, deux enjeux majeurs depuis des années.

Elles craignent aussi qu'il y ait de plus en plus de bris de service en raison du manque de personnel, en plus de réclamer la parité salariale avec leurs collègues en milieu scolaire qui, pourtant, ont la même formation.

Une technicienne qui oeuvre dans les écoles gagn 29$/l’heure au maximum de l’échelle, contre 25$ pour une éducatrice en CPE.

Le syndicat rencontrera les médias lors des discours, vers midi en arrière du parc Lautrec.

Le mouvement de grève touche environ 11 000 éducatrices de la CSN à l'échelle nationale.