CPE: les éducatrices de retour au travail après avoir accepté l'entente

C'est à 93% que les travailleuses en CPE affiliées à la CSN ont entériné l'entente de principe intervenue avec le gouvernement Legault. Au niveau régional, les syndiquées de la Montérégie, réunies en assemblée générale vendredi dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, ont adopté les nouvelles mesures à 90%.

Les CPE étaient donc rouverts ce lundi matin pour accueillir à nouveau les enfants après deux semaines de grève.

«Ça n’a pas été une négociation facile, mais nous avons réussi à faire plusieurs avancées grâce à la solidarité et à la détermination de nos membres. Une négociation implique toujours des compromis et celle-ci ne fait pas exception à la règle, mais nous pouvons être fières de la façon dont nous avons mené cette négociation historique.» Nadia Vallée, présidente CSN - Montérégie

Parmi les gains, on note un rattrapage salarial de 18% pour les éducatrices qualifiées et les éducatrices spécialisées, ainsi que des augmentations variant entre 8 % et 12,5 % pour les autres titres d’emploi.

Les travailleuses obtiendront également une prime de reconnaissance équivalant à 3 % de la rémunération des heures travaillées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

La nouvelle convention collective, d’une durée de trois ans, prévoit l’ajout de trois heures dédiées à la préparation des dossiers des enfants et de huit heures accordées aux responsables en alimentation pour la gestion de la cuisine. Il y aura aussi deux jours fériés supplémentaires.

Un comité sera créé, dont le mandat sera d’identifier les principales difficultés concernant l'intégration des enfants à besoins particuliers. Il s'agit d'une des avancées obtenues après le déclenchement de la grève générale illimitée.

Plusieurs enjeux restent maintenant à régler en Montérégie à la table de négociation régionale.