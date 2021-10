Crème boulangerie pâtisserie s'installe à Saint-Hyacinthe

Crème boulangerie pâtisserie est officiellement installée dans le parc industriel Olivier-Chalifoux de Saint-Hyacinthe. Quelques semaines après le début de sa production, l'usine est pleinement opérationnelle et prête à répondre à la demande de ses clients.

L'entreprise maskoutaine est la concrétisation du rêve entrepreneurial de Karelle Canuel-Dubé, Marie-Ève Pinsonneault et Delphine Messier.

Elle se spécialise dans la création et la production en grand volume de produits fins de boulangerie et de pâtisserie, mais aussi artisanaux et personnalisés. Ils sont principalement distribués en Montérégie.

Un comptoir de vente directement à l’usine est ouvert afin de permettre au grand public de s’y procurer directement des produits frais.

Économie circulaire

Les jeunes femmes d'affaires partagent une vision écoresponsable avec le souci de réduire le plus possible leur empreinte écologique. Le modèle d’affaires de l’entreprise est donc basé sur la fabrication de produits à base de drêche, une matière hautement nutritive issue des activités de production de l’industrie brassicole.

Elle valorisera donc les résidus de la société Brasseurs du Monde, dont elle est voisine, en intégrant des farines de drêche à ses produits, ce qui les rend plus riches en protéines et éléments nutritifs.

Crème boulangerie pâtisserie intégrera également des farines de pains invendus, en plus d’améliorer sa gestion de l’eau et d’optimiser ses emballages.

Ce projet a remporté le volet local du concours OSEntreprendre dans la catégorie bioalimentaire pour la qualité de son plan d’affaires.