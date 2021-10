CSS Grandes Seigneuries: écoles «neuves» à Ste-Clotilde et Hemmingford

Les travaux d'agrandissement de deux écoles du Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries sont terminés. Les élèves des écoles primaires de Sainte-Clotilde et de Saint-Romain, à Hemmingford, vont pouvoir profiter de locaux plus lumineux, plus modernes, avec des espaces pédagogiques flexibles.

La croissance importante de la clientèle explique ces chantiers.

Le projet de 16,5 M$ à Sainte-Clotilde va permettre de doubler la capacité d'accueil, passant de 138 à 345 élèves du préscolaire à la 6e année. L'école bénéficiera d'une salle polyvalente, d'un gymnase, d'un local de musique ainsi que de sept nouvelles classes, dont trois pour l'éducation préscolaire.

La nouvelle oeuvre d'art Les terreaux fertiles de Marianne Chevalier occupe une partie du couloir emprunté par tous les élèves. Elle a été conçue dans le cadre de la Politique d'intégration du gouvernement du Québec.

Du côté de Saint-Romain, 12,2 M$ ont été nécessaires afin d'ajouter notamment une classe de musique, trois de préscolaire et une bibliothèque. On comptera 92 élèves de plus.

La sculpture La forêt résonnante de l'artiste André Dubois agrémente la devanture, rappelant les boisés avoisinants de la région.