Dans les couloirs de la violence au secondaire à Saint-Hyacinthe

Comment reconnaitre les signes de la violence amoureuse chez les jeunes au secondaire et savoir à qui se confier quand ça arrive, pour éviter que l'événement soit judiciarisé?

Écrans tactiles, simulations dans un labyrinthe et rencontres avec des professionnels: tous les moyens sont bons pour mieux sensibiliser les jeunes de deux écoles secondaires de Saint-Hyacinthe.

C'est ce que démystifie deux nouveaux kiosques interactifs installés au Collège Saint-Maurice et à l'école Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, dans le cadre du projet «Les Couloirs de la violence amoureuse», réalisé par le gouvernement, l'organisme de prévention de la violence La Clé sur la porte et la Sureté du Québec.

Intervenir rapidement et éduquer

Avec un certain nombre de féminicides en 2020-2021 (notamment à Saint-Hyacinthe), le gouvernement souhaite agir à la source auprès des jeunes et leur faire comprendre les étapes d'une relation toxique et les mettre rapidement en relation avec des psychologues ou intervenants.

Sur dix jours, 700 élèves des secondaires 3,4 et 5 seront sensibilisés aux impacts que peut avoir la violence sur leur vie future.

La démarche s'inscrit dans le plan de 223 millions de dollars du gouvernement provincial pour lutter contre la violence faite aux femmes et les féminicides.

Nils Lahaye étudie au Collège Saint-Maurice et nous parle de son expérience, suivi de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.

Jean-François Desaulniers-Dans les couloirs de la violence amoureuse se déploie à Saint-Hyacinthe