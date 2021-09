David Messier nouveau directeur général de la Société d'agriculture

A Saint-Hyacinthe, David Messier, déjà très bien connu dans le milieu comme directeur de la programmation de l'Expo Agricole devient directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe et prend les rênes de l'Expo agricole.

M. Messier cumule plus de 15 ans dans le marketing et et les communications et il est bien connu dans le milieu, pour avoir travaillé notamment au Groupe Sportscene et aux Alouettes de Montreal;

Dans ses fonctions, il supervisera l'ensemble des activités de GOExpo, de la Société d'agriculture mais fera aussi la gestion d'un parc immobilier de 40 millions de dollars de la Société.

David Messier prend donc la relève de Francois Brouillard, qui occupait le poste depuis 2014 et qui reste conseiller à la direction générale et chargé de projet.

Plusieurs réalisations pour Francois Brouillard

On se souviendra qu'en juillet, M. Brouillard expliquait au Courrier qu'après 7 ans, il souhaitait prendre un peu de temps pour lui mais aussi, s'occuper d'un gros «projet» à la fin de 2022.

Brouillard aura mis sur pied plusieurs événements qui font rayonner l'Expo: la première édition du Suprême laitier, le Gala Excellence Agricole Montérégie-Est et évidemment, la création de GOExpo, qui crée l'ensemble des événement de la Société, notamment l'Expo-Champs de Saint-Liboire.

En 2021, l'organisation a accueilli 19 000 personnes, lors de son édition «adaptée» alors que le site pouvait contenir un maximum de visiteurs journaliers, matin, midi et soir.

Le concept a complètement été remoulé: 4 jours, 2 zones d'activités et 3 plages distinctes.