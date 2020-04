De grandes inquiétudes dans la restauration en Montérégie

Un récent coup de sonde de Restaurants Canada montre qu'un restaurateur indépendant sur 2 au Canada craint carrément de ne pouvoir rouvrir ses portes après la crise de la COVID-19. Le coût des loyers, la baisse des ventes et les problèmes d'endettement sont parmi les facteurs alimentant leurs inquiétudes notamment en Montérégie.

L'Association Restauration Québec table actuellement sur 28 recommandations qui seront déposées bientôt à François Legault pour donner de l'oxygène aux restaurateurs.

Certains seraient d'ailleurs sur le point de fermer boutique si des programmes mieux adaptés ne sont pas adoptés, comme le souligne une récente lettre ouverte de l'Association.

Une cellule de crise a été créée par le ministre de l'Agriculture André Lamontagne avec des restaurateurs de la Montérégie et de l'Association.

De grands événements qui génèrent des retombées substantielles en Montérégie sont annulés, que l'on pense à l'International de Montgolfières ou à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe.

Selon François Meunier, vice-président affaires publiques à l'Association Restauration Québec, l'heure est grave en raison du maintien des règles de distanciation sociale et par rapport au tourisme qui génère une manne importante et qui est «sur pause».

Par ailleurs, les services de livraison amènent de bons revenus à plusieurs restaurateurs de la Montérégie mais pas suffisamment pour défrayer les coûts fixes à payer comme le loyer et les assurances.

«Les mesures de soutien aux entreprises se résument souvent à des prêts et avec un prêt, c'est difficile d'assurer la rentabilité à long terme. Quand vous avez une salle à manger de 2000 pieds carrés, la livraison ne suffit pas. Cet été, il n'y a pas de festivals et spectacles ni d'événements sportifs majeurs comme la F1, les centres commerciaux sont fermés. 12 millions de personnes allaient à Montréal chaque été et beaucoup de touristes se rendent en Montérégie. La règle de distanciation sociale, il faudra l'appliquer en restaurant. On ne pourra pas sauver toute l'industrie mais il faut des mesures adaptées pour sauver le maximum de joueurs de l'industrie.» François Meunier, vice-président afffaires publiques Association Restauration Québec

À la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu, les inquiétudes sont vives étant donné l'incertitude qui subsiste.

Heureusement, des initiatives favorisant l'achat local sont déployées dans le Haut-Richelieu.

Selon Michel Milot, la perte de revenus liés à l'alcool, le fait que les propriétaires pourraient être appelés à faire des «moitié de salles» et l'absence de mesures structurantes pourraient provoquer des fermetures.

«Les restaurants sont les grands oubliés dans le moment. Pour un restaurant, les 6 premiers mois de son existence sont généralement les plus rentables et c'est décisif pour la suite. Or, si on se retrouve avec de petites salles, des «moitiés de tables et des moitiés de salles», en donnant un prêt, on ne fait que donner un peu de gaz à l'entreprise qui doit rembourser. J'ignore comment les nouveaux restaurants vont survivre. Le soir, ils doivent tourner 2 fois leur salle le jour pour être rentables. Les meilleurs profits sont sur l'alcool, les desserts et les entrées. C'est loin d'être évident pour eux.» Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu

Des organismes à la rescousse

Heureusement, des organismes socio-économiques sont mis à contribution, comme Saint-Hyacinthe Technopole et promeuvent à leur tour l'achat local.

Mais la situation est loin d'être facile pour plusieurs restaurants maskoutains qui ignorent de quelle façon la reprise économique s'effectuera.

Par contre, le directeur de Saint-Hyacinthe Technopole André Barnabé explique qu'un fonds d'urgence est disponible et que l'on est prêt à recevoir les demandes.

«Les différents gouvernements font bien actuellement mais on imagine qu'ils seront appelés à raffiner les programmes en fonction de critères plus spécifiques, notamment la restauration. Ils ratissaient plus large que pas assez. Il faut savoir que déjà, en temps normal, la restauration est un secteur très compétitif: la durée de vie moyenne d'un restaurant est d'environ 5 ans. Nous invitons les restaurateurs indépendants spécifiquement à nous joindre, nous avons accès à un Programme d'aide d'urgence. Et si jamais, ils n'entrent pas dans les critères, nous sommes en contact avec de multiples canaux vers le gouvernement.» André Barnabé, directeur général Saint-Hyacinthe Technopole

De l'aide concrète demandée par l'ARQ

Dans les recommandations faites au gouvernement au nom du milieu de la restauration, il y a un besoin de liquidités supplémentaires mais aussi d'autres mesures qui pourraient faciliter la vie aux restaurateurs.

Selon François Meunier, ces mesures sont nécessaires puisque...certaines consommateurs ne seront tout simplement pas au rendez-vous parce qu'ils seront trop endettés au sortir de la crise.