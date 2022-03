De la recherche sur la laitue biologique au Cegep de Saint-Jean

L'entreprise Vegpro de Saint-Patrice-de-Sherrington, le plus important producteur de légumes frais au Canada, devient un partenaire de la formation des étudiants en gestion d'entreprise agricole au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le but de produire des laitues 100% biologiques en serre.

En aout 2021, l’entreprise maraichère annonçait qu'elle investit 55 millions de dollars dans un complexe de serres «carboneutres», pour réduire les couts de transport, éliminer graduellement l'énergie fossile et produire des laitues quatre saisons par année.

Le complexe sera d'une superficie de 4 hectares et dès l’hiver 2022, la première serre ouvrira.

Recherche et développement

Voilà que depuis décembre dernier et jusqu'en avril 2022, l'entreprise québécoise loue une partie des serres du Cégep dans le but de faire de la recherche et du développement, dans l'optique de cet important projet.

Les étudiants peuvent d'ailleurs prendre part à une étude sur les fertilisants et terreaux biologiques pour produire les laitues biologiques en serre.

En étant directement impliqués dans le processus, les étudiants peuvent aussi acquérir diverses compétences en production, gestion, santé, sécurité au travail, protection de l'environnement.

Le directeur général de Vegpro, Daniel Malenfant connait bien le programme pour y avoir enseigné pendant 5 ans.