De la sensibilisation comme punition pour les clients de la prostitution

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil travaille à sensibiliser les clients qui paient pour des services sexuels en guise de punition, au lieu de les amener devant la justice. C'est une autre des actions du corps policier longueuillois pour contrer l'exploitation sexuelle encore bien présente au Québec.

Le «John School », dont le nom provient du surnom anglophone donné aux clients, les « John », serait offert au client seulement pour une première offense, et seulement si la personne qui se prostitue est majeure. La police de Longueuil étudie l'option depuis 2015 en vue de l'adapter au Québec pour l'y implanter.

Avec le programme « John School », le client appréhendé serait obligé de passer la journée à suivre un programme de sensibilisation et des formations. Une prostituée viendrait notamment témoigner de ce qu'elle vit lors d'une relation sexuelle avec un client, de comment elle se sent, de la façon dont elle est traitée, le tout de manière assez crue.

« C'est pour qu'ils puissent saisir un peu l'acte qu'ils sont en train de poser, à la suite d'un témoignage d'une jeune fille qui va leur expliquer ce qu'elle vit, et aussi un sexologue qui vient les rencontrer. Par la suite, on termine avec diverses ressources qu'on leur offre pour ne plus qu'ils exploitent sexuellement. »

- Fady Dagher, directeur du Service de police de l’Agglomération de Longueuil