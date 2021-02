De la transformation de drogue à l'origine d'un feu à Saint-Hyacinthe

La Sureté du Québec enquête actuellement sur un incendie suspect dans un appartement du 1025 rue Sylva Clapin à Saint-Hyacinthe, samedi matin vers 10h20. Selon vraisemblance, l'un des occupants procédait à de la transformation ou production de stupéfiants.

L'incendie a nécessité l'intervention de 27 pompiers. Une évacuation a d'ailleurs été nécessaire de même qu'un large périmètre pour permettre le travail des pompiers.

Selon la directrice des communications de la Ville de Saint-Hyacinthe Brigitte Massé, les dommages sont estimés à plus de 100 000 dollars, 2 personnes sont sinistrées et ne nécessitent pas une prise en charge par la Croix-Rouge.

C'est le quatrième incendie en moins de 2 semaines à Saint-Hyacinthe, le dernier a fait plus de 400 000$ à un édifice commercial de l'avenue Hôtel-de-Ville le 16 février.

Dans ce dernier cas cependant, il a été clairement défini qu'il s'agissait d'une cause électrique: le personnel du cabinet de services financiers qui s'y trouvait est en télétravail.

Samedi, l'occupant des lieux, un homme de 34 ans a été arrêté après un interrogatoire: il semble qu'il s'adonnait à de la production de drogues.

On ignore pour l'instant les quantités saisies et s'il était connu des forces policières.

La sergente Aurélie Guindon explique qu'il pourrait s'exposer à divers chefs d'accusations dans les prochaines heures.

«C'est possiblement une production ou transformation de stupéfiants qui serait à l'origine de l'incendie. L'occupant des lieux est un homme de 34 ans et il a été interrogé par nos services et relâché. Les policiers sont intervenus aussi sur place pour procéder à une saisie de stupéfiants. On verra ultérieurement l'ensemble des chefs qui seront déposés contre lui»

Sergente Aurélie Guindon, porte-parole Sûreté du Québec