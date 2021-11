De nouvelles cuisines pour le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe

Grâce à la mobilisation des gens d'affaires maskoutains et de Desjardins, le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe pourra avoir un nouveau local permanent pour relocaliser ses cuisines pour nourrir et aider plus de familles de la MRC des Maskoutains, via la Popote roulante

Avec la campagne Nourrir l'avenir, une somme de 4,1 millions de dollars a été amassée alors que l'objectif initial était de 4 millions.

Plusieurs partenaires ont contribué au projet, notamment la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe, à la hauteur de 1,25 million de dollars.

Il faut comprendre que le Centre a une entente jusqu'en mars 2023 pour ses cuisines et services alimentaires, logés temporairement dans le Centre ADN, sur le site de l'ancien golf La Providence.

Il faut donc un nouveau local de plus de 5000 pieds carrés avec des équipements, qui pourront fournir à la demande annuelle croissante de 80 à 100 000 repas préparés chaque année.

Marie Elaine Gagnon est directrice générale du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe explique que des recherches sont en cours dans le secteur du centre-ville.