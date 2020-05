DÉCONFINEMENT: Des clubs de golf montérégiens déjà fin prêts

Bonne nouvelle pour les amateurs de golf et de tennis de la Montérégie : la ministre déléguée à l’Éducation Isabelle Charest annonce la reprise de ces sports le 20 mai sous plusieurs conditions. Plusieurs gestionnaires de terrains poussent un soupir de soulagement

C'est la première phase du plan de déconfinement dans les sports et activités annoncé par le gouvernement.

Ce plan inclut aussi la plongée, la course, tennis en simple, aviron et vélo et autres sports qui ne se pratiquent pas en équipe et sans contact.

Il faudra pratiquer la distanciation physique de deux mètres et évidemment faut éviter les tournois ou déplacements d'une région à l'autre

Ca veut aussi dire la réouverture des parcs de la SEPAQ de la Montérégie et d'ailleurs à cette même date.

La Montérégie est très prisée en raison du nombre de terrains de golf et la qualité de ses verts.

iStock.com/Jay_Zynism

Un salon du golf qui réunit bon nombre d'acteurs de l'industrie devait avoir lieu les 14 et 15 mars et a dû être annulé, à Boucherville.

La nouvelle est entre autres très bien accueillie par les gestionnaires du Club de golf de Beloeil, où les dettes sont déjà importantes et où l'avenir du Club se jouent dans les mois à venir.

Les Habitations Mont-Royal et le Club de golf veulent construire un projet de résidences de 60 millions pour assurer sa survie et sa pérennité.

Le Club est semi-privé et compte 250 membres

Philippe Mongeau est directeur général et professionnel en titre du Club.

«Notre scénario pour assurer la distanciation sur le terrain est prêt, il y a un plan pour circuler dans les voiturettes électriques et le personnel est au fait des mesures d'hygiène. Nous avons déjà installé des plexiglass pour le service à la clientèle, nous serons en mesure d'assurer des départs sécuritaires. Il nous reste quelques préparatifs mais nour serons prêts pour la saison de golf, la semaine prochaine. Le seul hic est qu'il ne pourra y avoir de rassemblements.» Philippe Mongeau, directeur général et professionel en titre Club de golf Beloeil

Même son de cloche au Parcours du Cerf de Longueuil qui accueille annuellement plus de 65 000 rondes de golf et qui se préparait déjà à cette annonce

«Le téléphone sonne beaucoup depuis l'annonce de cet après-midi. Il y a déjà des plexiglass aux différents postes où il y a du service à la clientèle, du personnel qui s'assurera de la distanciation, des flèches au sol pour être certain du respect des normes. Les casses-croutes peuvent aussi servir de la nourriture en «take-out», notre champ de golf et notre champ de pratique seront fin prêts pour le 20 mai.» Eric Lafrenière, directeur général Parcours du Cerf Longueuil

Pas d'événements caritatifs et corporatifs...des revenus en moins

Évidemment, la seule ombre au tableau pour les gestionnaires est celle concernant l'interdiction de tenir des rassemblements.

Bien des clubs de golf en région sont le théâtre de réception, de tournois corporatifs, d'événements caritatifs et même, de réceptions de mariage.

Le président de la Table de concertation de l'industrie du golf François Roy ignore quand ces événements pourront reprendre.

Difficile aussi, à l'heure actuelle, de chiffrer les pertes liées au report de la saison, que l'on parle de membership ou d'événements annulés.