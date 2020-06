Déconfinement: la SAAQ sensibilise au partage de la route

Qui dit déconfinement dit un partage équitable de la route entre les divers usagers. En ce sens la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une campagne du 15 juin au 9 août puisqu'il y a une augmentation du nombre de décès en 2020, à ce jour, par rapport à 2019.

Pour une raison qui n'est pas encore précisée et qui est à être analysée, la SAAQ note une augmentation des décès de 20 % sur les routes, passant de 69 en 2019 à 83 en 2020.

Les accidents sont surtout survenus en janvier.

Les mois de février et mars étaient plus «stables» tant au chapitre des décès que des blessés graves sur les routes alors que la période de confinement amenait moins de déplacements en Montérégie et ailleurs au Québec.

Toujours selon la SAAQ, les données par région ne sont que «partielles» pour l'instant mais on observe évidemment plus de cyclistes, automobilistes et motocyclistes sur les routes.

Chez les blessés graves, on observe une diminution de 20 %, ce qui représente 238 blessés en 2020 par rapport à 301 en 2019.

Mais plus que jamais, la SAAQ a axé son message sur le «sentiment de protection» qu'il faut privilégier tant en pandémie avec la COVID-19 que quand on parle de sécurité routière et de cohabitation harmonieuse.

Anne-Marie Dussault-Turcotte est porte-parole de la SAAQ

«Il est encore trop tôt pour statuer pourquoi il y a eu une augmentation des accidents en janvier au Québec et nous sommes à analyser les causes. En février, mars et avril, la baisse est marquée. Cela dit, nous avons remarqué l'augmentation du nombre de piétons et des cyclistes sur les routes avec le déconfinement particulièrement en mai et juin. Nous interpellons le sentiment de sécurité des automobilistes envers les usagers qui sont plus vulnérables comme les piétons et les cyclistes. C'est aussi vrai pour les cyclistes et les piétons qui doivent respecter la signalisation, nous sommes nombreux à revenir sur le réseau routier alors il faut un retour à la normale respectueux du Code de la sécurité routière. Le déconfinement a peut-être amener certaines personnes à laisser de côté certaines de leurs bonnes habitudes.» Anne-Marie Dussault-Turcotte, porte-parole de la SAAQ.

