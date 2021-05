Déconfinement: vers plus de cas de maladie de Lyme en région?

Avec les déplacements entre régions autorisés et les différents assouplissements en zone orange, la Santé publique de la Montérégie n'écarte pas une augmentation des cas de maladie de Lyme, cet été. Depuis 2 ans, on compte environ une centaine de cas répertoriés en Montérégie chez des résidents et touristes mais l'attrait pour les campings, pour la marche en sous-bois et les parcs sont des facteurs à ne pas négliger.

La Santé publique revient à la charge en prévention, en 2021, alors que que les petits rassemblements seront bientôt permis et que le camping gagne en popularité.

Une piqûre de tique peut survenir n'importe où en Montérégie, principalement dans les boisés, forêts, ou sur des terrains non entretenus et il semble que la tique et la maladie gagnent du terrain ailleurs au Québec.

Au Québec, le tiers des personnes atteintes de la maladie sont des Montérégiens.

En plus d'entrainer une rougeur de la peau et de la fièvre, la tique infectée peut amener des conséquences plus dramatiques à long terme, comme l'arthrite ou l'atteinte du système nerveux.

Il faut dire que dans la dernière année, la maladie de Lyme a été reconnue comme maladie professionnelle chez des travailleurs qui ont vivent ses effets incapacitant.

Avec les touristes qui seront plus nombreux, le médecin-conseil Docteur Francois Milord a ceci à dire

«Ca pourrait être une année avec une légère augmentation avec la reprise des activités: le risque est présent partout en Montérégie et non plus simplement près de la frontière. Les tiques sont présentes de Sorel-Tracy à Rigaud, de l'autre côté, c'est donc important de s'auto-examiner avant et après. Les gens profiteront de la nature, c'est normal, il pourrait donc y avoir une augmentation pour l'été qui vient, particulièrement dans des sentiers qui ne sont pas entretenus. À l'endroit où la tique pique, la rougeur grossit: il faut agir rapidement pour ne pas que ca évolue vers d'autres symptômes avec des atteintes au système nerveux. » Docteur Francois Milord, médecin-conseil Direction Santé publique de la Montérégie

Et il y a certaines précautions à prendre comme avoir des vêtements longs, emprunter des sentiers dégagés.

«Il faut savoir que ce n'est pas la tique qui saute sur votre peau et attaque: elle se tient dans les herbes hautes et dans les arbustes. Le danger est surtout important si la tique reste accrochée plus de 24 heures sur la peau, sinon ca se traite avec un antibiotique courant. Il est toujours important d'avoir un chasse-moustiques contenant du DEET» Docteur Francois Milord, médecin-conseil Direction Santé publique de la Montérégie

Pour en savoir plus sur la maladie de Lyme, nous vous invitons à consulter le portail www.maladiedelymemonteregie.com