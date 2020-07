Déjà 5 vagues de chaleur intense en Montérégie: vers un été record?

L'été en Montérégie est très chaud et humide et dépasse largement les valeurs saisonnières habituelles. Environnement Canada dénombre même 5 vagues de chaleur intense depuis le début de l'été, ce qui est loin d'être habituel.

La première vague a eu lieu à la fin mai et a duré entre 5 et 7 jours, le mercure était alors déjà au-dessus des normales saisonnières.

Il faut remonter à 1955 en Montérégie pour avoir un été aussi chaud et humide (selon les données préliminaires) recensées par le météorologue Alexandre Parent.

Évidemment, en pandémie avec la COVID-19, il faut prendre certaines précautions pour se rafraîchir et s'hydrater régulièrement selon la santé publique.

Plusieurs aînés recherchent l'air frais ou d'autres personnes ont une condition physique qui peut compliquer les choses.

Si vous pouvez vous rafraichir dans un lieu public, où cela est permis, il faut aussi appliquer scrupuleusement les règles de distanciation sociale et porter un masque.

Alexandre Parent explique que les chaleurs intenses sont même à prévoir à plus long terme en août.

«Nous sommes largement au-dessus des valeurs jusqu'ici au sud-ouest et en Montérégie. L'été a débuté avec une importante vague de chaleur à la fin mai. Nous en sommes à 5 vagues de chaleur intense avec celle en cours, elles se sont étirées entre 3 et 5 jours à chaque fois. C'est nettement au-dessus des normales. Habituellement, si on ajoute le mois d'août complet, les normales donnent entre 2 et 4 vagues de chaleur du genre en Montérégie et au sud du Québec. Il faut retourner à l'été 1955 pour un été aussi chaud, même si 2020 n'est pas encore complété. Difficile de prévoir pour tout le mois d'août mais ca risque d'être particulièrement chaud aussi» Alexandre Parent, météorologue Environnement Canada

Et ce n'est pas tout, le nombre de jours consécutifs avec des mercures atteignant les 30 degrés et plus est en forte hausse par rapport à 2018 et 2019. Une variable à considérer dans l'équation.