Déménagement des services alimentaires du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe?

Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe pourrait déménager son service alimentaire au sous-sol de l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement, d'ici 1 an. La Fondation du Bénévolat Maskoutain a fait une offre d'achat pour acquérir l'église et le presbytère, mais des vérifications diligentes sont en cours.

Les services alimentaires actuels pour faire des repas aux plus démunis dans l'ancien golf La Providence, ne fournissent plus à la demande, avec entre 80 et 100 000 repas préparés chaque année.

Dans la dernière année, dans le cadre d'une vaste collecte de fonds, des gens d'affaires se sont donc mobilisés à la hauteur de 4,1 millions de dollars, pour relocaliser les services alimentaires sur une base permanente.

A priori, il a été question de trouver un local permanent près du centre-ville mais les plans ont changé: il fallait pour le Centre, trouver un nouveau local de 5000 pieds carrés.

Le plan A a donc été, pour la Fondation, d'acquérir l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement de même que le presbytère.

L'entente prévoit que les messes et célébrations auraient lieu malgré tout.

Stéphane Gagnon est président du conseil d'administration de la Fondation du bénévolat maskoutain: il explique l'avancement des démarches d'acquisition.

Pour l'instant, il n'est pas prévu de déménager la Maison Benoit-Benoit et l'Accueil fraternel.

Par contre, d'importants travaux doivent être faits sur le bâtiment pour le rénover, si la transaction va de l'avant avec la Fabrique