Demers et Lion dévoilent la première ambulance 100% électrique

Demers Ambulances et Lion Électrique ont dévoilé ce matin la première ambulance 100% électrique en Amérique du Nord. Les premiers véhicules seront visibles dès l'an prochain.

En plus d'avoir pensé ce véhicule d'urgence, l'entreprise de Beloeil a réalisé quelques acquisitions ces dernières années, ce qui lui permet d'augmenter sa taille et sa force de frappe.

Un partenariat entre Lion Électrique et Demers permettra de fabriquer quelque 1500 ambulances EFX entièrement électriques, au cours des 5 prochaines années.

Le châssis exclusivement adapté au véhicule d'urgence, sera fabriqué dès l'an prochain à Saint-Jérôme.

L'intérieur, avec une ergonomie revisitée, sera réalisé à Beloeil.

Il y a aura entre autres des innovations pour permettre des manipulations plus faciles de patients et une prise en charge plus rapide, avant même l'arrivée à l'hôpital.

Et les concepteurs ont des visées d'abord à l'échelle nord-américaine puis, à l'échelle mondiale: les véhicules d'Ambulances Demers sont déjà en service dans 43 pays du monde.

« Ça fait maintenant 5 ans que les équipes de Lion et Demers Ambulances se sont alliées pour développer l'ambulance 100% électrique que nous dévoilons aujourd'hui. Et ce n'est que le début, alors que le châssis Lion5 développé par Lion pourra être utilisé dans de nombreux autres types de véhicules. » - Marc Bédard, président - fondateur de Lion

Jean-Francois Desaulniers-Les ministres Pierre Fitzgibbon, Francois-Philippe Champagne et Christian Dubé visitent l'usine d'Ambulances Demers

Des paramédics comme comité d'accueil

Ce matin, des paramédics affiliés à la CSN ont profité du passage du ministre Christian Dubé pour demander à ce que leur travail soit reconnu à leur juste valeur.

Une trentaine d'ambulanciers, pancartes à la main, manifestaient et ont aussi voulu dénoncer la première offre patronale de 2% d'augmentation de salaire par année sur trois ans déposée en négociation au début du mois.

Ils déplorent entre autres l'arrêté ministériel leur exigeant de remplacer les infirmières dans les urgences pour pallier le manque de personnel sans que les termes aient été négociés.

Jean-Francois Desaulniers Noovo Info-Des paramédics CSN mécontents manifestent devant les bureaux d'Ambulances Demers