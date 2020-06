Déneigement à Longueuil: la mairesse utilisera son veto

On est encore loin de songer à l'hiver mais...à Longueuil, le conseil songe à changer son règlement de déneigement. Devant la contestation, un nouveau vote sur cette nouvelle question devra se tenir le 7 juillet.

Au dernier conseil, les élus de l'opposition officielle et les indépendants avaient voté un règlement en vertu duquel, dans les quartiers résidentiels sans arrêt scolaire, 1 seul trottoir d'un côté de la rue serait déneigé pour une durée de 9 ans.

Un règlement auquel s'opposait farouchement la mairesse Sylvie Parent et les élus de sa formation.

En vertu de la première décision, les trottoirs des boulevards et grandes artères auraient été déneigés comme à l'habitude.

Ces élus de l'opposition légitimaient leur décision en mentionnant que «l'objectif est de permettre aux équipes de se concentrer sur le déneigement d'au moins un trottoir sécuritaire et accessible à tous pour toutes les rues locales alors qu'actuellement, les 2 trottoirs sont souvent impraticables».

Coup de théâtre en après-midi , la mairesse de Longueuil Sylvie Parent a décidé d'utiliser son veto suspensif pour que cette décision soit renversée puisque les mécontement se faisait sentir.

C'est donc dire que le 7 juillet 2020, en assemblée, le conseil devra reprendre le vote sur trois contrats de déneigement approuvés par le conseil municipal mardi dernier.

«Le veto suspensif de la mairesse forcera la tenue d’un nouveau vote le 7 juillet prochain. Les citoyens et les organismes concernés ont donc un peu plus de deux semaines pour communiquer avec leurs élus et les inciter à réfléchir aux conséquences d’une telle décision. J’invite les Longueuillois et les Longueuilloises à se faire entendre»,

Sylvie Parent, mairesse de Longueuil