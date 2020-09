Dépistage de la COVID-19: des ambulanciers de la Montérégie en renfort

30 ambulanciers paramédicaux de la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) iront prêter main-forte au réseau de la santé en aidant au dépistage et au traçage de la COVID-19. Si cela est requis et que la demande s'accentue, la CETAM n'hésitera pas à déployer d'autres paramédics.

Dès lundi, ils aideront les infirmières pour le dépistage de la COVID-19 dans les cliniques et aideront au traçage, surtout dans le Grand Longueuil mais aussi dans le secteur de Beauharnois.

Les CISSS Montérégie-Ouest et Montérégie-Centre acceptent donc la main tendue par les paramédics de travailler au sein des cliniques de dépistage, puisque la demande se fait sentir et que l'on espère augmenter la cadence de dépistage.

On se souviendra qu'un contingent d'ambulanciers a été dépêché dans les CHSLD lors de la première vague. Les paramédics ont d'ailleurs appris de l'expérience en CHSLD et disposent d'équipements supplémentaires, si jamais cela était nécessaire.

Alexandre Gervais est porte-parole de la CETAM et explique comment l'entente a été conclue.

«Pour l'instant, le gouvernement en demande 30 mais s'ils ont besoin de plus nous évaluerons nos effectifs. Nous priorisons les opérations ambulancières mais il faut comprendre que l'automne est une période plus creuse pour les jeunes paramédics, ils manquent d'heures en fait. C'est une façon d'acquérir de l'expérience et d'aider le système. Nous sommes déjà très bien équipés avec des équipements lavables, des jaquettes lavables et des masques P100. Si le CISSS devait en avoir besoin ils sont disponible mais d'aucune façon, il n'y aura une découverture du point de vue ambulancier. » Alexandre Gervais, porte-parole CETAM

Ils devront toutefois suivre une formation pour le dépistage et le traçage pour être pleinement efficace, même s'ils maîtrisent déjà plusieurs notions de base.

Et selon Alexandre Gervais, tout est mis en place par la santé publique pour éviter que des paramédics soient contaminés et ne puissent plus exercer leurs fonctions régulières.