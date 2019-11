Déraillement de train: le fédéral doit imposer des conditions au nouvel acquéreur

Le fédéral «doit mettre son poing sur la table» et imposer des conditions strictes au nouvel acquéreur du chemin de fer de la Central Maine and Quebec Railway.

C'est ce qui ressort de l'entretien entre le cabinet du ministre des Transports François Bonnardel qui a rencontré le maire de Bromont et président de l'ACFEM (Alliance pour le corridor ferroviaire Montérégie-Estrie) Louis Villeneuve, ce matin.

Louis Villeneuve a demandé à ce que des actions immédiates soient entreprises pour sécuriser le tronçon de chemin de fer qui passe de Lac-Mégantic vers Saint-Hyacinthe.

L'entretien fait suite au déraillement d'un train à Bolton-Ouest samedi et au cri du coeur de plusieurs maires sur le sujet.

Entre temps, les responsables de sécurité publique des villes sur le parcours se rencontreront une première fois demain (19 novembre) et le maire de Farham Patrick Melchior le présidera.

Une autre rencontre de l'Alliance est prévue le 21 novembre à Magog pour faire le point.

M. Villeneuve explique que le nouvel acquéreur devrait avoir accès à des programmes fédéraux pour remettre aux normes les rails abîmés.

«Il y a eu une rencontre il y a un an avec M. Bonnardel après son élection et il avait parlé d'une étude sur le projet d'ensemble de l'ACFEM, incluant le transport de passagers et nous attendons. Le fédéral devra mettre le poing sur la table sur le dossier de la sécurité ferroviaire et M. Bonnardel veut être certain qu'il interviendra auprès du prochain propriétaire de l'entreprise ferroviaire. Nous serons derrière ce nouvel acquéreur mais il faut rapidement améliorer la sécurité et éviter d'autres déraillements».

-Louis Villeneuve, maire de Bromont et président de l'ACFEM