Dernier droit pour rallier les indécis dans Saint-Hyacinthe-Bagot

Les citoyens de Saint-Hyacinthe-Bagot sont à l'heure des choix en campagne fédérale: le vote par anticipation est terminé et il ne reste qu'une semaine pour convaincre les indécis pour les rallier aux différentes propositions en agriculture, économie, protection de l'environnement et logement social.

Lors de la première semaine, dans une circonscription très axée sur l'agriculture et la transformation agroalimentaire le député sortant Simon-Pierre Savard-Tremblay, la libérale Caroline Joan Boucher, le conservateur André Lepage et la néodémocrate Brigitte Sansoucy se sont tous engagés à maintenir la gestion de l'offre et à aider la reprise de ferme familiale.

La semaine dernière, les candidats ont tous fait part de leurs propositions pour la relance économique, il a été question d'assouplir les programmes pour amener de la main d'oeuvre étrangère dans les entreprises de la région, ils ont aussi pu débattre de la pertinence de la Prestation canadienne économique, dans un contexte où bon nombre d'entreprises en restauration ou dans la transformation alimentaire.

Rallier les indécis et rapidement

Cette semaine, les candidats et candidates sont conscients que ce sont les indécis qu'il faut aller chercher et rapidement.

Des débats sont prévus au Cegep de Saint-Hyacinthe, devant l'UPA des Maskoutains et les organismes communautaires du milieu.

Le dernier coup de sonde du site Québec125.com montre que le Bloc et son député sortant seraient en avance à 38% dans la circonscription, 21% pour la libérale Caroline Joan-Boucher et 19% pour le conservateur André Lepage et 16% pour Brigitte Sansoucy.

On peut écouter le député sortant bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay, la candidate néodémocrate et ex-députée Brigitte Sansoucy et le conservateur André Lepage, à propos des indécis et de ce dernier droit.