Derniers adieux à l'auteur johannais Gilles Gemme ce dimanche

C'est dimanche que les proches et amis du regretté auteur et metteur en scène johannais Gilles Gemme lui diront un dernier au revoir. Ses funérailles seront célébrées dès 15h au complexe funéraire LeSieur et frère.



Celui qui a été d'abord impliqué dans le milieu de l'éducation, mais aussi directeur général et président de la coopérative d'artistes ART[O] La Coop créative pendant plusieurs années est décédé subitement le 23 janvier, à l'âge de 77 ans.

L'annonce de son décès a été un choc pour Lise Lalonde, l'actuelle présidente. Moins d'une semaine avant son décès, Gilles Gemme avait pris part au lancement de l'exposition de Robert Lorrain et était en très bonne santé. Il aurait succombé à une mauvaise grippe.

Gilles Gemme aura fait largement rayonner la culture à Saint-Jean-sur-Richelieu et permis l'émergence de nombreux nouveaux talents.

« C'était une personne aimée, appréciée, qui est inspirante aussi. Il était passionné par toutes les formes d'art. C'est un homme aussi de convictions, grande force de caractère. Quand il avait un projet, c'est sûr qu'il le menait à bien. Il a aussi un cheminement marquant comme enseignant et conseiller pédagogique. Artiste lui-même, il a rayonné dans la coopérative ART[O] et a mis plusieurs activités en place. » - Lise Lalonde, présidente d'ART[O]

Hommage posthume

Le député de Saint-Jean, Louis Lemieux, rendra un hommage posthume à Gilles Gemme dimanche en lui remettant la médaille de l'Assemblée nationale pour l'ensemble de son oeuvre.

Il a d'ailleurs prononcé un mot en son honneur au Salon bleu mercredi.

« Moi, j'ai connu Gilles alors qu'il était encore président de ART[O], qui après avoir donné à ses membres une salle d'exposition, est devenu un véritable moteur culturel et artistique tous azimuts, un peu comme l'était Gilles Gemme lui-même. Il va me manquer. En fait, il nous manque déjà. » - Louis Lemieux, extrait de son discours

ART[O] compte aussi lui rendre hommage à sa façon, mais n'a pas encore déterminé comment ce sera fait ni quand.