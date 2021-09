Des boites festives pour les plus démunis de Saint-Hyacinthe

A Saint-Hyacinthe, un bel élan de solidarité pour les familles défavorisées et les nouveaux arrivants prend tout son sens en pandémie...la générosité des gens d'affaires maskoutains est de nouveau sollicitée avec la campagne Nous dinde-donnons de la Maison de la Famille des Maskoutains.

Comme on le sait, la pandémie a précarisé le statut de bien des familles maskoutaines avec les pertes d'emplois, le stress et la difficulté de concilier travail et famille.

En échange d'un don de 250$, des familles maskoutaines et de nouveaux arrivants dans le besoin pourront recevoir une boite festive contenant une dinde et tout ce qu'il faut pour égayer un peu les festivités de Noël.

Ça se passe en ligne jusqu'au 19 novembre prochain et la distribution se fera en décembre par la Maison.

C'est une initiative soutenue par Saint-Hyacinthe Technopole, Industrie Gastronomique Cascajares et le courtier immobilier maskoutain Benoit Bienvenue, qui est de nouveau le président d'honneur.

« Les conséquences économiques et sociales de ces deux années de pandémie se font sentir encore plus et affectent toutes les familles, spécialement, celles qui ont vécu le deuil, le manque d’emploi, le stress de l’incertitude. Nous vous invitons à être solidaire afin de s’assurer que les familles de notre région vivent un moment de répit et puissent célébrer ensemble.»

Myriam Martel. coordonnatrice accompagnement aux familles de la Maison de la Famille des Maskoutains,

La Maison est un organisme à but non lucratif fondé en 1994 qui offre des services offerts à de jeunes familles ainsi qu’à des familles nouvellement arrivées au pays.