Des boîtes-repas réconfortantes pour 91 aînés seuls de la Montérégie

Près d'une centaine d'aînés de la Montérégie recevront un peu de réconfort pour Noël grâce à la Fondation Luc Maurice. Des boîtes-cadeaux seront distribuées aux Grands Amis des Petits Frères, les 24 et 25 décembre prochain.

Les employés de la Fondation et du siège social Groupe Maurice ont mis la main à la pâte pour confectionner 1 000 boîtes-cadeaux contenant de petites douceurs et gâteries. Ils ont notamment cuisiné du sucre à la crème, des biscuits et une soupe maison.

De ce nombre, 91 boîtes seront distribuées aux aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Saint-Bruno, Sainte-Julie, Boucherville, La Prairie, Saint-Hubert, Brossard et Longueuil, âgés en moyenne de 85 ans.

Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères, se réjouit de ce geste d'altruisme.

Gracieuseté. Elsa, une bénévole des Petits Frères, remet une boîte-cadeaux à Mme Cafatsakis, une Grande Amie.

Elle invite les gens à se demander s'il n'y a pas des gens seuls autour d'eux qui pourraient bénéficier de notre attention. Elle encourage la population à faire de petits gestes au quotidien pour leur montrer qu'elles sont importantes.

« Ils pourraient bénéficier d'un coup de téléphone une fois de temps en temps, d'une douceur, on peut leur apporter un poinsettia, une boîte-repas. Les gens qui sont seuls ont l'impression d'être oubliés. Quand on est seuls, on est doublement seuls dans cette période-ci. Tous les gestes qu'on va poser vont apporter un baume à ce sentiment de solitude. On peut être seuls, mais on se sent isolés quand on a l'impression que plus personne ne pense à nous et qu'on ne compte plus pour personne. »

- Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères