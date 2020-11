Des cerfs de Longueuil bientôt relocalisés au Zoo Miller?

L'organisme Sauvetage Animal Rescue sera responsable de la relocalisation de la quinzaine de cerfs du parc Michel-Chartrand de Longueuil dans les prochaines semaines, sous la supervision du ministère de la Faune et des Forêts. Tout indique que si la proposition de l'organisme est retenue, 7 d'entre eux seront relocalisés au Zoo Miller en Beauce et les autres dans d'autres «sanctuaires» où ils devront rester.

Hier, des délégués ont participé à une réunion avec des représentants de la Ville de Longueuil et du ministère des Forêts, de la Faune et le directeur général de l'organisme remarque la collaboration rapide et étroite avec le ministère.

Ce dernier nous confirme qu'il faut un protocole sécuritaire avant de procéder à toute opération, le tout étant en élaboration.

On se souviendra que le 23 novembre, la Ville de Longueuil renonçait à l'abattage des cerfs et se ralliait à la suggestion de Maître Anne-France Goldwater de les maintenir en vie dans un habitat contrôlé

La mairesse Sylvie Parent écrivait que la Ville avait reculé face à certaines menaces d'individus en colère: «la menace que posent aujourd’hui certaines personnes afin de nuire, voire de contrecarrer la mise en œuvre de l’opération ».

Au préalable, organisme doit obtenir une certification SEG pour la capture des animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune.

Il devra aussi fournir au ministère un plan d'opération en fonction de leurs recommandations.

Comme l'indique le directeur général Eric Dussault, le dossier pourrait de la certification devrait se régler d'ici 2 semaines, si tout va bien.

«La Ville de Longueuil a un échéancier à respecter pour le 15 janvier 2021. C'est un animal qui est sensible aux yeux de la Faune, c'est plus fastidieux comme processus. Il y a des étapes à franchir dont l'obtention du permis SEG. Par contre, le ministère est très proactif dans le dossier et nous accompagne. Je ne suis pas inquiet que d'ici 1 semaine ou 2 nous obtenions le certificat. On pense que si ca va bien, ca peut aller très vite, on parle de semaines» Eric Dussault, directeur général Sauvetage Animal Rescue

Une opération délicate

Le scénario de Sauvetage Animal Rescue prévoit le transfert d'un certain nombre de cerfs vers le Zoo Miller en Beauce, si le ministère acquiesce à la demande.

Une opération qui risque d'être périlleuse pour le stress occasionné aux cerfs mais qui en vaut le coup. Il faudra aussi s'assurer de la condition de santé des animaux avant un potentiel transfert.

On devra aussi prioriser, pour contrer la surpopulation, la capture de femelles gestantes.