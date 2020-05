Des citoyens lancent un groupe pour nettoyer Saint-Jean-sur-Richelieu

Plusieurs citoyens font leur part et profitent du temps libre pendant le confinement pour nettoyer divers espaces verts de la Montérégie, alors qu'avec l'arrivée du printemps, la neige a fondu et fait apparaître des déchets un peu partout sur le territoire.

Pour faire mousser ces initiatives vertes, deux enseignants johannais ont lancé le groupe Facebook Saint-Jean-sur-Richelieu... ville propre, citoyens fiers! Éric Bélair enseigne à l'école Marie-Rivier et Benoit Landry, à l'École professionnelle des métiers.

M Bélair en a eu l'idée quand il est allé porter des choses chez sa belle-mère avec sa fille. En se stationnant, il a aperçu des déchets près du boisé derrière la rue des Échevins. Munis de gants, Éric Bélair, sa conjointe et leur fille de 6 ans ont ramassé l'équivalent de la moitié d'une grosse benne d'ordures en une heure.

Les weekend suivants, il a organisé deux corvées via sa page personnelle et avec l'aide d'autres citoyens, une soixantaine de gros sacs à ordures ont été amassés. Devant l'engouement, les deux hommes ont décidé de lancer une page pour qu'encore plus de déchets soient retirés du milieu.

Le groupe fera la promotion de toutes les corvées de nettoyages citoyennes prévues, petites ou grandes, pour assurer un maximum de participation. Il espère que les gens vont se l'approprier et prendre des initiatives.

« Je reste à Saint-Luc, donc ce que je vois moi, c'est alentour de chez moi, mais les gens de Saint-Eugène, dans Saint-Gérard par exemple, s'ils voient des choses, ils peuvent simplement, sur la page, organiser une corvée, avec la date, l'heure et l'endroit. Les gens se réunissent et comme ça, je pense qu'on peut faire toute la ville, quartier par quartier. » - Éric Bélair, un des instigateurs du groupe Facebook Saint-Jean-sur-Richelieu... ville propre, citoyens fiers!

Une corvée est d'ailleurs prévue samedi dès 11h, près du Maxi dans Saint-Luc. L'objectif est de nettoyer la clôture qui longe la piste cyclable, qui est remplie de papiers et de déchets, ainsi que la rue Moreau si possible. Les policiers sont avisés du rassemblement et ne donneront donc pas de contraventions.

Sensibiliser aux petits gestes

Cette initiative est aussi l'occasion de sensibiliser la population à l'importance de faire sa part, alors que ça ne coûte rien, ça permet de prendre l'air et ça embellit le milieu.

« Je ne pense pas que ma fille va jeter des papiers par terre plus tard. C'est une question d'éducation beaucoup et je pense qu'on est de plus en plus sensibilisés à l'environnement. Il faut prendre soin de la planète et ça peut commencer aussi par ramasser les papiers autour de la maison. (...) Lors des corvées, il y en a qui restent une demie-heure, une heure, peu importe, pourvu que les gens fassent leur petit bout. » - Éric Bélair, un des instigateurs du groupe Facebook Saint-Jean-sur-Richelieu... ville propre, citoyens fiers!

Une entente a été prise avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour que les sacs ramassés lors des collectes soient rapidement ramassés. L'instigateur appelle d'ailleurs toute personne qui aurait des sacs à offrir pour les corvées à le contacter sur le groupe.

Faites votre part avec prudence. Respectez la distanciation physique, portez des gants si possible, sinon lavez-vous bien les mains après la corvée et faites attention aux objets dangereux.