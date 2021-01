Des débats houleux qui préparent l'élection 2021 à Brossard

La dernière séance du conseil municipal à Brossard de cette semaine a été houleuse: 6 conseillers indépendants majoritaires de Brossard se sont approprié par résolution tous les sièges des différents comités et commissions de la Ville par résolution, une situation que dénonce la mairesse actuelle Doreen Assaad.

En septembre dernier, on se souviendra qu'en raison d'opinions divergentes, notamment sur des questions d'urbanisme, Doreen Assaad avait annoncé la dissolution du caucus, les conseillers choisissaient alors de siéger comme indépendant.

Dans les dernières semaines, 4 indépendants ont rallié le camp de la mairesse, qui doit finalement représenter «Brossard Ensemble» aux prochaines élections municipales. Les conseillers Christian Gaudette, Sophie Allard, Antoine Assaf et Michelle Hui feront campagne avec elle.

En réponse à ce regroupement «surprise», les 6 autres indépendants, (qui sont majoritaires au conseil) Michel Gervais, Sylvie DesGroseilliers, Julie Bénard, Monique Gagné, Claudio Benedetti et Pierre Jetté se regroupaient dans un futur parti en voie de voir le jour.

Le 20 octobre, le conseil adoptait des remaniements au sein des comités de travail impliquant plusieurs conseillers, mais la dynamique des majoritaires et minoritaires a changé depuis.

Au dernier conseil, à l'ordre du jour, les 6 conseillers majoritaires ont fait voter une résolution à l'effet que tous les sièges des comités passent aux mains des élus majoritaires et qui fait en sorte que leur salaire sera majoré.

Une situation que dénonce la mairesse Doreen Assaad qui réfléchit à peut-être appliquer son veto et invalider les résolutions.

Elle n'a toutefois pas l'intention de s'adresser à la Commission municipale, mais trouve cette manoeuvre inacceptable en année électorale.

La mairesse Doreen Assaad rappelle que dans son budget, la Ville gelait les taxes pour offrir du répit aux contribuables.

Du côté des indépendants majoritaires, on se défend bien d'avoir manqué de transparence puisque cela était inscrit à l'ordre du jour, selon le conseiller municipal Michel Gevais.

On plaide aussi une meilleure représentativité au sein des comités, en fonction des conseillers maintenant majoritaires. On plaide aussi que, pour les contribuables, ca n'entraine aucune hausse de dépense puisqu'il s'agit d'un simple transfert de responsabilités.

Le porte-parole des indépendants Michel Gervais explique.

«Pour l'historique, le 4 septembre, j'étais avec Mme Assaad et je discutais de ramener le caucus ensemble. Le 8 septembre, elle a dissous le caucus et elle a mis tout le monde dehors. Plus tard, en décembre, on apprenait dans les journaux que 4 collègues revenaient avec l'équipe de madame Assaad. Je comprends que le groupe de la mairesse veut taper sur ce clou-là, mais j'ai l'impression que c'est plus les pertes de revenus attachés aux postes qui accrochent avec la mairesse. La rencontre de lundi était cacophonique et les citoyens ne méritent pas ça. Nous avions préparé un ordre du jour et tous les documents ont été soumis le mercredi précédent à la greffière pour que tout le monde soit au courant. Notre travail a été fait»

Michel Gervais, conseiller municipal Brossard